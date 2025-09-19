Στοματικά μικρόβια συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του παγκρέατος

Είκοσι επτά είδη βακτηρίων και μυκήτων, μεταξύ των εκατοντάδων που ζουν στο στόμα των ανθρώπων, συνδέονται με τρεισήμισι φορές μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του παγκρέατος, όπως διαπίστωσε έρευνα που δημοσιεύθηκε διαδικτυακά στο περιοδικό «JAMA Oncology».

Έχει ήδη παρατηρηθεί ότι όσοι έχουν κακή στοματική υγεία είναι πιο ευάλωτοι στον καρκίνο του παγκρέατος από όσους έχουν πιο υγιές στόμα και ένας πιθανός μηχανισμός που θα μπορούσε να εξηγήσει αυτή τη σύνδεση αφορά στο γεγονός ότι τα βακτήρια μπορούν να ταξιδέψουν μέσω του σάλιου στο πάγκρεας, ένα όργανο που βοηθά στην πέψη. Στην παρούσα έρευνα τέθηκε στο επίκεντρο η αναζήτηση των ειδών που μπορεί να συμβάλουν στην πάθηση.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής το NYU Langone Health και το αμερικανικό Κέντρο Καρκίνου Perlmutter, αξιολόγησαν τη γενετική σύνθεση των μικροβίων που συλλέχθηκαν από το σάλιο 122.000 υγιών ανδρών και γυναικών. Στη συνέχεια, παρακολούθησαν τους συμμετέχοντες για εννιά χρόνια κατά μέσο όρο. Εντόπισαν ότι κυρίως οι στοματικοί μύκητες Candida μπορεί να παίζουν ρόλο στον καρκίνο του παγκρέατος. Συνολικά 24 είδη βακτηρίων και μυκήτων συσχετίστηκαν με τον κίνδυνο καρκίνου του παγκρέατος, ενώ άλλα τρία είδη βακτηρίων που συνδέονται με τον καρκίνο ήταν ήδη γνωστό ότι συμβάλλουν στην περιοδοντική νόσο.

Οι επιστήμονες ανέπτυξαν στη συνέχεια ένα εργαλείο που θα μπορούσε, αξιολογώντας τη σύνθεση του στοματικού μικροβιώματος, να εκτιμήσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.

Η ίδια ερευνητική ομάδα αποκάλυψε πριν από έναν χρόνο σύνδεση μεταξύ ορισμένων βακτηρίων του στόματος με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης πλακώδους καρκίνου κεφαλής και τραχήλου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ