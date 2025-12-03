ΠΟΥ για παχυσαρκία: Χορηγήστε σε όλους φάρμακα για απώλεια βάρους

Την πρώτη ανακοίνωση-σύσταση για τα φάρμακα της κατηγορίας GLP-1 έκανε χθες, Τρίτη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), αναγνωρίζοντας ότι θα πρέπει να διατίθενται ευρέως σε όσους τα έχουν ανάγκη για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.

Οι νέες οδηγίες συνιστούν τη χρήση των φαρμάκων GLP-1 σε συνδυασμό με «εντατική συμπεριφορική θεραπεία» ως μακροχρόνια αντιμετώπιση της παχυσαρκίας διάρκειας έξι μηνών ή περισσότερο.

Ως παχύσαρκοι ενήλικοι ορίζονται όσοι έχουν δείκτη μάζας σώματος (BMI) 30 ή υψηλότερο.

«Η παχυσαρκία αποτελεί μια μεγάλη παγκόσμια πρόκληση υγείας, την οποία ο ΠΟΥ δεσμεύεται να αντιμετωπίσει, υποστηρίζοντας χώρες και πολίτες παγκοσμίως», δήλωσε ο Δρ Tedros Adhanom Ghebreyesus, γενικός διευθυντής του ΠΟΥ.

«Παρότι η φαρμακευτική αγωγή από μόνη της δεν μπορεί να λύσει την κρίση δημόσιας υγείας, οι θεραπείες με φάρμακα της κατηγορίας GLP-1 μπορούν να βοηθήσουν εκατομμύρια ανθρώπους να ξεπεράσουν την παχυσαρκία και να μειώσουν τις επιβλαβείς συνέπειές της».

Σε άρθρο που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Journal of the American Medical Association (JAMA) με αφορμή την ανακοίνωση, αναφέρεται ότι «η έλευση αυτών των φαρμάκων αποτελεί σημείο καμπής στη θεραπεία της παχυσαρκίας».

Η σύσταση του ΠΟΥ βασίστηκε σε αναλυτική επισκόπηση των επιστημονικών δεδομένων υπό την καθοδήγηση του Sir Jeremy Farrar, Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή για την Προαγωγή της Υγείας και την Πρόληψη και Αντιμετώπιση Νοσημάτων.

Η επισκόπηση διαπίστωσε ότι, παρότι υπάρχουν ακόμη ερωτήματα σχετικά με τη μακροχρόνια αποτελεσματικότητα των φαρμάκων αυτών στην απώλεια βάρους, απαιτείται «αποφασιστική δράση» για να αποτραπεί ο διπλασιασμός των ατόμων με παχυσαρκία σε δύο δισεκατομμύρια μέχρι το 2030.

Το άρθρο στο JAMA αναφέρει ότι το 2024 καταγράφηκαν 3,7 εκατομμύρια θάνατοι παγκοσμίως που σχετίζονται με την παχυσαρκία, με τον Sir Jeremy ως έναν από τους συγγραφείς.

Το υψηλό κόστος θεραπείας της παχυσαρκίας οφείλεται στο ότι προκαλεί πληθώρα επιπλοκών, όπως διαβήτη, καρδιοπάθειες, νεφρικές νόσους, μυοσκελετικές διαταραχές και ορισμένες μορφές καρκίνου.

Τα συστήματα υγείας και κοινωνικής πρόνοιας διεθνώς δέχονται τεράστια πίεση, καθώς ο αριθμός των ατόμων με παχυσαρκία συνεχίζει να αυξάνεται.

Λήξη πατέντας και οικονομικότερα φάρμακα για την παχυσαρκία

Οι κατευθυντήριες οδηγίες του ΠΟΥ εκδίδονται τη στιγμή που οι πατέντες της πρώτης γενιάς φαρμάκων GLP-1 λήγουν, ανοίγοντας τον δρόμο για γενόσημα, τα οποία είναι οικονομικότερα.

Η πατέντα για τη δραστική ουσία σεμαγλουτίδη λήγει στις αρχές του 2026 σε μεγάλες αγορές όπως ο Καναδάς, η Βραζιλία και η Κίνα, ενώ η πατέντα για τη liraglutide (Saxenda) έχει ήδη λήξει.

Οι πρώτες μορφές των φαρμάκων σε δισκία αναμένεται επίσης να εγκριθούν σύντομα.

Τα δισκία είναι πολύ πιο εύκολα στην παραγωγή, αποθήκευση, μεταφορά και λήψη, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τη δυνατότητα χρήσης τους παγκοσμίως.

Ποιοι και πώς θα λάβουν δωρεάν τα φάρμακα για την παχυσαρκία στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας Ειρήνης Αγαπηδάκη, οι οποίες έγιναν αρκετούς μήνες πριν τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες του ΠΟΥ, τα φάρμακα της κατηγορίας GLP-1 για την παχυσαρκία θα χορηγούνται δωρεάν και στη χώρα μας, σε άτομα με παχυσαρκία.

Μάλιστα, η κυρία Αγαπηδάκη είχε ανακοινώσει ότι το πρόγραμμα της δωρεάν χορήγησης θα ξεκινούσε τον Σεπτέμβριο, όμως, όπως φαίνεται υπάρχει καθυστέρηση και σύμφωνα με πληροφορίες, η χορήγησή τους αναμένεται έως το τέλος του έτους.

Η δωρεάν χορήγηση των εν λόγω φαρμάκων εντάσσετε στο πλαίσιο του προγράμματος «Προλαμβάνω» του υπουργείου Υγείας και δικαιούχοι για τη δωρεάν συνταγογράφηση είναι όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα καρδιαγγειακού κινδύνου «Προλαμβάνω», και όσοι θα εγγραφούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Όσον αφορά την διαδικασία, βάσει των στοιχείων που υπάρχουν στο σύστημα θα κληθούν άτομα ηλικίας 30 έως 70 ετών, τα οποία:

Έχουν δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) πάνω από 40 ή έχουν ΔΜΣ πάνω από 37 και τουλάχιστον ένα συνοδό πρόβλημα υγείας

Τέτοιου είδους προβλήματα υγείας είναι:

Ο σακχαρώδης διαβήτης

Το σύνδρομο υπνικής άπνοιας

Η στεφανιαία νόσος

Η υπέρταση

Η χρόνια νεφρική νόσος

Τα κινητικά προβλήματα

Η περιφερειακή αρτηριακή νόσος

Οι ασθενείς στους οποίους μπορούν να χορηγηθούν τα φάρμακα, θα λάβουν μέσω του συστήματος ένα γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τηλέφωνο που θα τους δώσει τη δυνατότητα να επισκεφτούν δωρεάν:

Έναν γιατρό δημόσιας δομής ή

Δημόσια νοσοκομεία με ενδοκρινολογικά τμήματα ή

Δημόσια νοσοκομεία με διαβητολογικά κέντρα ή

Δημόσια νοσοκομεία με κέντρα παχυσαρκίας ή

Κέντρα Υγείας που διαθέτουν γενικό γιατρό ή παθολόγο

Όταν ο ασθενής προσέλθει στον γιατρό του δημοσίου, αρχικά θα εξεταστεί.

Στη συνέχεια, θα πάρει στα χέρια του συνταγή για να αρχίσει τη θεραπεία με συγκεκριμένα φάρμακα.

Επίσης, θα λάβει οδηγίες για δίαιτα και σωματική άσκηση. Με την εκτέλεση της πρώτης συνταγής, θα λάβει ένα sms στο κινητό για την επόμενη επίσκεψη στον γιατρό, σε 25 ημέρες.

Τα φάρμακα για την παχυσαρκία μπορούν να συνταγογραφούν ενδοκρινολόγοι, παθολόγοι και γενικοί γιατροί.

Ανώτατο όριο για το χρονικό διάστημα που κάποιος μπορεί να κάνει δωρεάν αυτή τη θεραπεία είναι 8 μήνες.

