Η έκθεση στον καπνό των πυρκαγιών στην εγκυμοσύνη, μπορεί να συνδέεται με κίνδυνο αυτισμού στα παιδιά

Η έκθεση στον καπνό από δασικές πυρκαγιές κατά τους τελευταίους μήνες της εγκυμοσύνης ενδέχεται να αυξάνει τον κίνδυνο ένα παιδί να διαγνωστεί αργότερα με αυτισμό, σύμφωνα με νέα μελέτη που πραγματοποιήθηκε με επικεφαλής ερευνητές του Πανεπιστημίου Tulane.

Στη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Environmental Science & Technology», αναλύθηκαν περισσότερες από 200.000 γεννήσεις στη Νότια Καλιφόρνια την περίοδο 2006-2014. Η μελέτη επικεντρώθηκε αποκλειστικά στην Καλιφόρνια, η οποία βρίσκεται στην πρώτη θέση στις ΗΠΑ τόσο ως προς τις ετήσιες εκτάσεις που καίγονται από πυρκαγιές όσο και ως προς τα ποσοστά διαγνώσεων αυτισμού στην παιδική ηλικία.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα παιδιά, των οποίων οι μητέρες εκτέθηκαν σε καπνό από δασικές πυρκαγιές κατά το τρίτο τρίμηνο της κύησης, είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα να διαγνωστούν με αυτισμό έως την ηλικία των πέντε ετών.

Η ισχυρότερη συσχέτιση παρατηρήθηκε στις μητέρες που εκτέθηκαν σε περισσότερες από δέκα ημέρες καπνού κατά το τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης. Σε αυτή την ομάδα, τα παιδιά παρουσίασαν κατά 23% υψηλότερο κίνδυνο διάγνωσης αυτισμού σε σύγκριση με εκείνα των οποίων οι μητέρες δεν είχαν εκτεθεί ποτέ σε καπνό από πυρκαγιές κατά τη διάρκεια της κύησης.

Οι μητέρες παιδιών που διαγνώστηκαν με αυτισμό έτειναν να είναι μεγαλύτερες σε ηλικία, πιο πιθανό να μην είχαν ποτέ προηγούμενη εγκυμοσύνη και είχαν υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης διαβήτη και παχυσαρκίας πριν από την εγκυμοσύνη.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι ένας αυξανόμενος αριθμός ερευνών έχει συνδέσει την προγεννητική έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση με τον κίνδυνο αυτισμού, με τα βαρέα μέταλλα στα αιωρούμενα σωματίδια να θεωρούνται συχνά πιθανός υπεύθυνος παράγοντας. Η πιθανή συσχέτιση κατά το τρίτο τρίμηνο συμφωνεί με μελέτη του Πανεπιστημίου Harvard το 2021, η οποία επίσης διαπίστωσε αυξημένο κίνδυνο αυτισμού σε παιδιά, που συνδέεται με την έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση στα τελευταία στάδια της εγκυμοσύνης, μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από ταχεία ανάπτυξη και ωρίμανση του εγκεφάλου του εμβρύου.

Πάντως, οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι τα ευρήματα δεν αποδεικνύουν μια οριστική σύνδεση των πυρκαγιών με τον αυτισμό, αλλά προστίθενται στα αυξανόμενα στοιχεία που καταδεικνύουν τις αρνητικές επιπτώσεις των ατμοσφαιρικών ρύπων στη νευρολογική ανάπτυξη του εμβρύου.

Σύνδεσμος για την επιστημονική δημοσίευση:

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.5c08256

ΑΠΕ-ΜΠΕ