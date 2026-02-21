Πλατφόρμα για την πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου στο πλαίσιο του προγράμματος “ONCODIR

Στη 5η Συνάντηση Ολομέλειας (5th Plenary Meeting) του “ ONCODIR” συμμετείχε το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το έργο έχει ως επικεφαλής εταίρο το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και συγκεκριμένα το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και εστιάζει στην εφαρμογή και την αναβάθμιση των τεκμηριωμένων πρωτογενών παρεμβάσεων πρόληψης του καρκίνου του παχέος εντέρου, σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου “ ONCODIR” έχει δημιουργηθεί μία πλατφόρμα, στην οποία θα ενσωματωθούν όλοι οι μηχανισμοί πρόβλεψης και πρόληψης επιτρέποντας στους τελικούς χρήστες να αξιοποιήσουν τις καινοτόμες δυνατότητές της. Μέσω της εν λόγω πλατφόρμας, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου έργου και για το πώς αυτά μπορούν να τους βοηθήσουν στην πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου. Ειδικότερα, η πλατφόρμα θα παρέχει στους ενδιαφερόμενους (κλινικούς εμπειρογνώμονες, υπεύθυνους φορείς χάραξης πολιτικής, πολίτες/ασθενείς) τα κατάλληλα εργαλεία που αποκαλύπτουν τους κρυφούς παράγοντες που σχετίζονται με προκλήσεις όπως η γεωγραφική περιοχή όπου κατοικούν, οι δραστηριότητες που κάνουν και οι τροφές που καταναλώνουν. Γνωρίζοντας και αξιοποιώντας τα παραπάνω δεδομένα οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα την κατάσταση της υγείας τους και τους τρόπους με τους οποίους θα μπορούσαν, ενδεχομένως, να τη βελτιώσουν.

Την πέμπτη Συνάντηση Ολομέλειας (5th Plenary Meeting) των εταίρων του έργου “ ONCODIR” διοργάνωσε πριν από λίγες ημέρες στην Αθήνα ένας από τους εταίρους του έργου, το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ-ICCS). Η συνάντηση ξεκίνησε με ανασκόπηση της πορείας της υλοποίησης του έργου και της προόδου που έχει ήδη σημειωθεί. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν τα εργαλεία και οι μεθοδολογίες που εφαρμόζονται και θα εφαρμοστούν για την υλοποίηση των πιλοτικών δράσεων του έργου, καθώς και το σύνολο των δεδομένων που έχουν ήδη συλλεχθεί. Οι εκπρόσωποι των εταίρων είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν χρήσιμες ιδέες και γνώσεις και να συζητήσουν για τα επόμενα βήματα στο πλαίσιο υλοποίησης των παραδοτέων του έργου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ