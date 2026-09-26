Πανευρωπαϊκό καμπανάκι: Λείπουν ένα εκατομμύριο εργαζόμενοι από τη δημόσια υγεία

Για να καλυφθούν τα κενά απαιτούν χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, θεσπίζοντας αν χρειαστεί «ρήτρα διαφυγής», όπως προβλέπεται ήδη για τις αμυντικές δαπάνες και ως ένα βαθμό για την ενεργειακή ασφάλεια. Σύμφωνα με την έκθεση που συνέταξε η αρμόδια Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Ευρωβουλής από τα δημόσια συστήματα υγείας λείπουν πάνω από ένα εκατομμύριο άτομα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα ευρήματα επιβεβαιώνονται από αντίστοιχη έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ-WHO) που αναλύει στοιχεία για το εργατικό δυναμικό στον τομέα της υγείας από 122 χώρες. Ειδικά για την ΕΕ, για να υπάρξει πλήρης υγειονομική κάλυψη όλου του πληθυσμού απαιτούνται 1,2 εκατομμύρια επιπλέον επαγγελματίες υγείας (γιατροί, νοσηλευτές, μαίες, οδοντίατροι), τονίζει η έκθεση. Προβλέπει ότι ως το 2030 οι παγκόσμιες ελλείψεις σε υγειονομικό προσωπικό θα φτάσουν τα 11,1 εκατομμύρια, ενώ από την ΕΕ θα λείπουν 950.000 άτομα. Το σενάριο γίνεται όλο και πιο πιθανό εξαιτίας της γήρανσης του εργατικού δυναμικού στον τομέα υγείας, ενώ η γήρανση του γενικού πληθυσμού πολλαπλασιάζει τις ανάγκες περίθαλψης και φροντίδας.

Ζητούνται 1 εκατομμύριο υγειονομικοί ως το 2034

Μέχρι το 2034 η Ευρώπη θα πρέπει να έχει βρει τουλάχιστον ένα εκατομμύριο υγειονομικούς, τονίζει το ψήφισμα του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, με θέμα «Σχέδιο αντιμετώπισης της κρίσης στο εργατικό δυναμικό του τομέα υγείας της ΕΕ». Το κείμενο, που εγκρίθηκε κατά συντριπτική πλειοψηφία, ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταρτίσει μια στρατηγική για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας, που θα καλυφθεί από τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό, από το 2028 έως το 2034.

Γηραιότεροι γιατροί, περισσότεροι ασθενείς

Τα στοιχεία που παρουσιάζει η έκθεση για τη δημόσια υγεία είναι αποκαλυπτικά. Το 30% των γιατρών στην Ευρώπη και το 18% των νοσηλευτών είναι άνω των 55 ετών. Σε 12 από τα 27 κράτη μέλη, τέσσερις στους δέκα γιατρούς έχουν ήδη ξεπεράσει αυτή την ηλικία. Αυτό σημαίνει ότι τα επόμενα χρόνια ένα μεγάλο μέρος του προσωπικού στον τομέα της υγείας θα συνταξιοδοτηθεί. Παράλληλα η Ευρώπη, που είναι πλέον γηραιά ήπειρος και σε δημογραφικό επίπεδο, θα χρειάζεται περισσότερους εργαζόμενους για να φροντίσουν τον ηλικιωμένο πληθυσμό.

Για να καλυφθούν τα κενά τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσελκύσουν περισσότερους νέους στα επαγγέλματα υγείας. Η έκθεση προτείνει τη διάθεση κονδυλίων για υποτροφίες νέων επιστημόνων, διασυνοριακή συνεργασία, στοχευμένα μέτρα για δίκαιες αμοιβές, εργασιακή σταθερότητα και ασφάλεια. Ζητείται επίσης ψυχολογική υποστήριξη των υγειονομικών. Ένας στους τρεις γιατρούς και νοσηλευτές αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας, αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Πότε η υποστελέχωση γίνεται επικίνδυνη

Το ψήφισμα για την αντιμετώπιση της κρίσης εργατικού δυναμικού στην υγεία, ζητά ένα δεσμευτικό πλαίσιο που θα αντιμετωπίζει τα πολύ χαμηλά επίπεδα στελέχωσης ως επαγγελματικό κίνδυνο. Το πλαίσιο θα περιλαμβάνει ελέγχους για τον υπερβολικό φόρτο εργασίας, την επαγγελματική εξουθένωση και την αναλογία και ιατρών και νοσηλευτών προς ασθενείς. Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν περισσότερα δημόσια κονδύλια και μεγαλύτερο μερίδιο ειδικής χρηματοδότησης της ΕΕ για την υγεία.

Οι αόρατοι «άτυποι φροντιστές»

Η έλλειψη γιατρών, νοσηλευτών, φροντιστών και άλλων επαγγελματιών του τομέα της υγείας επιδεινώνεται και αποκτά όλο και πιο διαρθρωτικό χαρακτήρα, τονίζεται στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το ψήφισμα.

Προειδοποιεί ότι αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, ως το 2030 θα λείπουν περισσότερα από τέσσερα εκατομμύρια άτομα στον ευρύτερο τομέα υγείας, περίθαλψης και φροντίδας. Πρόκειται για έναν τρομακτικό αριθμό, τετραπλάσιο από το αίτημα του ευρωκοινοβουλίου για ένα εκατομμύριο επιπλέον υγειονομικούς, καθώς αφορά τον ευρύτερο κλάδο των επαγγελμάτων φροντίδας.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι λεγόμενοι «άτυποι φροντιστές», που προσέχουν και βοηθούν άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας, είτε χωρίς αμοιβή ως μέλη της οικογένειας ή συχνά με ανασφάλιστη και μαύρη εργασία. Το ψήφισμα απαιτεί την αναγνώριση των άτυπων φροντιστών, που είναι στην πλειονότητά τους γυναίκες, τη δίκαιη αποζημίωσή τους για τις υπηρεσίες που προσφέρουν, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, πρόσβαση σε εκπαίδευση και υποστήριξη.

Πηγή: www.in.gr