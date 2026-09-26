Ο Αγροτικός Σύλλογος Γαργαλιάνων για τις επιδοτήσεις

Για τα προβλήματα αυτά μάλιστα πάρθηκαν αποφάσεις για παραστάσεις διαμαρτυρίας τόσο στην Εφορία της Καλαμάτας στις αρχές του επόμενου μήνα σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Μεσσηνίας, για το θέμα των δηλώσεων ΟΣΔΕ και τις επιδοτήσεις. Αλλά και στο Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλία στην επόμενη συνεδρίαση του για το ζήτημα της κατάστασης των αγροτικών δρόμων.

Από τον αγροτικό κόσμο εκφράστηκε η αγωνία αλλά και η ανησυχία για τις καθυστερήσεις που υπάρχουν στην υποβολή των δηλώσεων, καθώς όπως τονίστηκε κανείς δεν είναι σίγουρος για το πότε θα δοθούν, ενώ εξέφρασαν και την αγωνία τους για το αν δοθούν.

Επίσης συζητήθηκε το θέμα των τιμών του ελαιολάδου που είναι καθηλωμένες σε χαμηλά επίπεδα, όπως ειπώθηκε κυμαίνονται από 3,30 – 3,50 ευρώ το κιλό για τα καλά λάδια, τη στιγμή που το κόστος καλλιέργειας έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Κανείς, όπως ειπώθηκε, δεν ξέρει τι θα γίνει με τις τιμές της νέας ελαιοκομικής περιόδου και εκφράστηκαν φόβοι ότι θα υπάρξουν ελιές που θα μείνουν αμάζευτες. Στο θέμα των τιμών επισημάνθηκε επίσης ότι υπάρχουν ακόμη αποθέματα της περσινής χρονιάς που κάνουν την κατάσταση πιο δύσκολη.

Αναφορά υπήρξε και στην κατάσταση του αγροτικού δικτύου της περιοχής όπου σημειώθηκε ότι πολλοί δρόμοι έχουν προβλήματα και η πρόσβαση στα ελαιοπερίβολα είναι δύσκολη ακόμη και με τρακτέρ.

Ενώ συμφώνησαν να προχωρήσουν σε παραστάσεις διαμαρτυρίας τόσο για το ζήτημα των επιδοτήσεων όσο και για την κατάσταση της αγροτικής οδοποιίας.

Κ.Μπ.