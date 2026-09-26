Δικηγόρος υπνοθεραπευτή: “Έχει χάσει τον ύπνο του” (βίντεο)

Για τη θέση του υπνοθεραπευτή Νάσου Κομιανού στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη μίλησε ο δικηγόρος του, Γιάννης Γλύκας, υποστηρίζοντας ότι ο εντολέας του βρίσκεται αντιμέτωπος με μεγάλη δημοσιότητα, χωρίς να του έχει αποδοθεί κάποια κατηγορία.

Μιλώντας στον Alpha, ο δικηγόρος αναφέρθηκε τόσο στη φωτογραφία του τραγουδιστή από το ιατρείο στο Κολωνάκι όσο και στα μηνύματα που έχουν έρθει στο φως, επιμένοντας ότι όσα έχουν δημοσιοποιηθεί δεν αποτελούν στοιχεία της δικογραφίας.

«Τίποτα από όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας δεν έχουν μπει στη δικογραφία. Οφείλω να το λέω από εκπομπή σε εκπομπή προσπαθώντας να υπερασπιστώ έναν άνθρωπο που κάποιοι θέλουν να τον κάνουν κατηγορούμενο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Γιάννης Γλύκας σημείωσε ότι ο Νάσος Κομιανός είχε καταθέσει αυτοβούλως την περασμένη εβδομάδα, μετά την απόφαση για την προφυλάκιση της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου, ενώ το αν θα κληθεί εκ νέου να καταθέσει αποτελεί απόφαση του ανακριτή.

Παράλληλα, περιέγραψε την πίεση που, όπως είπε, δέχεται ο εντολέας του μετά τη δημοσιοποίηση της εμπλοκής του στην υπόθεση.

«Εάν καταθέσει εκ νέου, αυτό θα το αποφασίσει ο ανακριτής. Κατέθεσε αυτοβούλως την περασμένη εβδομάδα, μετά την απόφαση προφυλάκισης, δεν εκλήθη. Ακόμη και σήμερα ο άνθρωπος αυτός πηγαίνει για τσιγάρα, για εφημερίδες και τον ακολουθούν 10 κάμερες. Έχει χάσει τον ύπνο του επειδή πήγε και είπε ότι εγώ είμαι ο αποδέκτης της φωτογραφίας», πρόσθεσε.

Τι υποστηρίζει για τη φωτογραφία του Μαζωνάκη

Ο δικηγόρος έδωσε τη δική του εκδοχή και για τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη μέσα από το ιατρείο, η οποία φέρεται να είχε σταλεί από την Ιωάννα Γάκα στον Νάσο Κομιανό.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, σκοπός της αποστολής ήταν να ενημερωθεί ο υπνοθεραπευτής ότι ο τραγουδιστής είχε φτάσει στο ιατρείο, καθώς στη συνέχεια υπήρχε προγραμματισμένο ραντεβού μαζί του στην Κηφισιά.

«Τη φωτογραφία την έστειλε για να του επιβεβαιώσει ότι είναι εδώ. Το ζευγάρι των γιατρών στέλνει πελάτες σε άλλο χώρο για υπνοθεραπεία στον υπνοθεραπευτή. Δεν φταίει ο αποδέκτης για τον τρόπο ενημέρωσης της αποστολέως. Εκείνος πέφτει για ύπνο και τον περιμένει», ανέφερε.

Η απάντηση για το «σε πήρα στον λαιμό μου»

Ο Γιάννης Γλύκας τοποθετήθηκε και για το μήνυμα «σε πήρα στον λαιμό μου», το οποίο φέρεται να έστειλε ο Νάσος Κομιανός στην Ιωάννα Γάκα.

Όπως υποστήριξε, εφόσον το συγκεκριμένο μήνυμα υπάρχει, σχετίζεται με συνάντηση που είχε προηγηθεί τη Δευτέρα και κατά την οποία είχε αναφερθεί το όνομα της γιατρού.

«Εάν υπάρχει αυτό, προφανώς αναφέρεται στη συνάντηση της Δευτέρας. Εκεί έγινε μια τηλεφωνική επικοινωνία. Τον επισκέφτηκαν δύο φίλοι και επαγγελματικοί συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη μαζί με τον ίδιο τον τραγουδιστή και τότε τέθηκε στο τραπέζι το όνομα της Ιωάννας Γάκα. Αυτή ήταν η δική του εμπλοκή, καμία άλλη».

Τέλος, ο δικηγόρος αναφέρθηκε και στο επαγγελματικό υπόβαθρο του εντολέα του, λέγοντας ότι έχει σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια και προηγουμένως στην Οκλαχόμα και ότι είναι πιστοποιημένος υπνοθεραπευτής. Υποστήριξε επίσης ότι η υπνοθεραπεία διδάσκεται σε πανεπιστημιακό επίπεδο, κάνοντας σχετική αναφορά στο ΕΚΠΑ.

Πηγή: news247.gr