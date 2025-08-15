Μεσσηνία: 4 συλλήψεις για ναρκωτικά σε Αρφαρά και Ελαία

Σε συλλήψεις για κατοχή ναρκωτικών προχώρησαν την Πέμπτη αστυνομικοί της Α’ και Β΄ Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Μεσσηνίας.

Ειδικότερα συνελήφθησαν ένας 24χρονος με 4,5 γραμ. κοκαΐνης, ένας 31χρονος με 5 γραμ. χασίς και ένας 51χρονος με ένα τσιγαριλίκι, όλοι στα Αρφαρά. Επιπλέον συνελήφθη ένας 30χρονος με 6,2 γραμ. χασίς στην Ελαία. Προανάκριση για κάθε μία περίπτωση ξεχωριστά διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.