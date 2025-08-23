Καλαμάτα: Προφυλακίστηκαν οι δύο συλληφθέντες ως διακινητές των 37 μεταναστών

Την προφυλάκιση των δύο αλλοδαπών υπηκόων Μπανγκλαντές για τη διακίνηση 37 μεταναστών, αποφάσισε ο ανακριτής Καλαμάτας.

Οι δύο άνδρες, 27 και 28 ετών, πέρασαν το κατώφλι των δικαστηρίων Καλαμάτας το μεσημέρι της Πέμπτης, όπου απολογήθηκαν, με τον ανακριτή να τους κρίνει προφυλακιστέους.

Οσον αφορά τους 37 άνδρες μετανάστες που διασώθηκαν την περασμένη Κυριακή στη θαλάσσια περιοχή 58 ναυτικά μίλια νότια της Καλαμάτας, εξακολουθούν να παραμένουν στα κρατητήρια της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας.

Μέχρι αργά χθες το απόγευμα δεν είχε αποφασιστεί που θα μεταφερθούν και πότε θα συμβεί αυτό, με τις αρχές να περιμένουν ειδοποίηση από το Τμήμα Μετανάστευσης.

Επειδή πάντως το τελευταίο χρονικά διάστημα οι οργανωμένες δομές φιλοξενίας μεταναστών παρουσιάζουν πληρότητα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να διανεμηθούν σε πάνω από μια δομές.

Το πιθανότερο πάντως είναι αυτό να συμβεί από Δευτέρα και το Σαββατοκύριακο να συνεχιστεί η φύλαξή τους στα κρατητήρια Καλαμάτας.

Κ.Ηλ.