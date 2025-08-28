Τροχαίο με τραυματισμό οδηγού μηχανής στους Γαργαλιάνους

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό ενός οδηγού μηχανής σημειώθηκε χθες λίγο πριν τις 4 το μεσημέρι στο 2ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Μαραθόπολης – Γαργαλιάνων.

Σύμφωνα με πληροφορίες αγροτικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ηλικιωμένος άνδρας και κατευθυνόταν προς Μαραθόπολη επιχείρησε να στρίψει σε χωματόδρομο στην περιοχή της Χοχλαστής, δίχως να αντιληφθεί την μηχανή που κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση προς Γαργαλιάνους. Το αγροτικό με τη μηχανή συγκρούστηκαν με σφοδρότητα, με τον 31χρονο οδηγό της μηχανής να τραυματίζεται σοβαρά στο πόδι.

Στο σημείο του ατυχήματος έφτασαν αστυνομικοί από το Α.Τ. Γαργαλιάνων που κατέγραψαν το συμβάν και ρύθμισαν την κυκλοφορία.

Ο 31χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αρχικά στο Κέντρο Υγείας Γαργαλιάνων και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, μιας και υπήρχαν φόβοι για κάταγμα στην κνήμη.

Προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Γαργαλιάνων.

Κ.Ηλ.