Μεσσηνία: Τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων (1-7/9)

Για τη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας τα δρομολόγια θα είναι τα εξής:
Δευτέρα 1/9 απογευματινές ώρες
Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Νέδουσα - Αλαγονία - Πηγές - Αρτεμισία - Λαδάς - Άνω Καρβέλι - Κάτω Καρβέλι - Περιβολάκια – Ελαιοχώριο.
Τρίτη 2/9 απογευματινές ώρες
Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Καρνάσι - Δασοχώρι - Άνω Μέλπεια - (οικ. Διμάνδρα) - Σύρριζο - Στάσιμο - Κακαλέτρι - Οικ. Μαρίνα (Επιστροφή Διμάνδρα) - Ψάρι - Χρυσοχώρι - Χαλκιάς – Κούβελα.
Τετάρτη 3/9 απογευματινές ώρες
Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Φλεσσιάδα - Ποταμιά - Παλαιό Λουτρό - Κάτω Βούταινα - Βούταινα - Μάκραινα - Παλαιά Βρύση - Κουλκάδα - Κεφαλόβρυσο - Τριπύλα – Ραπτόπουλο.
Πέμπτη 4/9 πρωινές ώρες
Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Εξωχώρι - Σαϊδόνα - Καστάνια - Καρυοβούνι - Μηλέα - Πλάτσα - Νομιτσί - Θαλάμες - Λαγκάδα - Αγ. Νίκωνας.
Παρασκευή 5/9 πρωινές ώρες
Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Πρόδρομος - Αγαλιανή - Κυπαρισσία - Φιλιατρά - Χριστιανούπολη - Πλάτη - Περδικονέρι - Στασιό - Ξηρόκαμπος - Αρμενιοί - Βρύσες - Μουριατάδα - Σελλά και Αετός.
Σάββατο 6/9 πρωινές ώρες
Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Βασιλικό - Κόκλα - Κοπανάκι - Άγιος Γεώργιος - Ψάρι - Δώριο.