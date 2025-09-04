Μεσσηνία: Σύλληψη 46χρονου για 7 αλυσοδεμένα σκυλιά σε αγρόκτημα στον Ανεμόμυλο

Σε σχετική καταγγελία που έγινε στον Φιλοζωικό Ομιλο Καλαμάτας, ενημερώθηκε και πήγε αρχικά στο χώρο η δημοτική αστυνομία, προχθές το απόγευμα.

Στη συνέχεια κλήθηκαν και αστυνομικοί από το Τμήμα Καλαμάτας, οι οποίοι αναζήτησαν και συνέλαβαν τον 46χρονο ιδιοκτήτη του αγροκτήματος το ίδιο βράδυ, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος κατόπιν προφορικής εντολής του εισαγγελέα.

Τα επτά σκυλιά που δεν έφεραν τσιπάκι (ηλεκτρονική ταυτοποίηση), βρίσκονται πλέον υπό τη φροντίδα του Φιλοζωικού Ομίλου Καλαμάτας.

Ανακοίνωση του Φιλοζωικού

Σε ανακοίνωσή του ο Φιλοζωικός Ομιλος Καλαμάτας ανέφερε για το συμβάν:

“Σκυλιά αλυσοδεμένα, παρατημένα. Και δίπλα τους, σκορπισμένα στο χώμα, κρανία άλλων σκύλων. Μια εικόνα που δεν χωράει σε ανθρώπινο νου. Δεν ξέρουμε πώς βρέθηκαν εκεί, δεν ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια πίσω από αυτά τα κόκαλα, αλλά όλα δείχνουν πως τα ζώα αυτά αναγκάστηκαν να τρώνε το ένα το άλλο για να επιβιώσουν.

Φανταστείτε το μόνο: ένα σκυλί ζωντανό, πεινασμένο, δεμένο, να ζει δίπλα στο κρανίο του προηγούμενου που πέθανε στην ίδια αλυσίδα. Να μυρίζει θάνατο και σήψη, να βλέπει μπροστά του την μοίρα του. Αυτή είναι η εικόνα της φρίκης που αντικρίσαμε.

Δεν ξέρουμε ποιος, δεν ξέρουμε πόσο καιρό. Ξέρουμε μόνο ότι αυτό το «κολαστήριο» υπήρχε, σιωπηλά, και κανείς δεν μιλούσε. Κι αυτή η σιωπή είναι συνενοχή.

Και τώρα ας κοιταχτούμε στον καθρέφτη: τι σόι είδος είμαστε; Τι άνθρωποι είμαστε όταν δεχόμαστε να ζουν πλάσματα δίπλα σε κρανία, δεμένα να περιμένουν το τέλος τους;

Ή ντροπή δεν είναι αρκετή σαν λέξη… Είμαστε το μόνο ζώο που φτιάχνει κλουβιά, αλυσίδες και φυλακές για τους αθώους. Το μόνο ζώο που σκοτώνει για διαστροφή και όχι για ανάγκη.

Και αν αυτό δεν σε κάνει να ντρέπεσαι που λες «είμαι άνθρωπος», τότε ίσως το πρόβλημα είναι ακριβώς εσύ.

Πλέον η υπόθεση διερευνάται, υπάρχουν υποψίες ότι υπάρχει και άλλη τέτοια ίδια εστία. Τα σκυλιά βρίσκονται πλέον σε ασφαλές μέρος, η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης”.

Δήμος Καλαμάτας

Παραβίαση των κανόνων ευζωίας των ζώων (σκύλων) σε στάνη, σε αγροτική περιοχή εντός του Δήμου Καλαμάτας, διαπιστώθηκε κατά τον έλεγχο υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας, με τη συνδρομή αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος της πόλης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη Διευθύνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας, πραγματοποιήθηκε προσωρινή απομάκρυνση των ζώων, έγινε σύλληψη ενός υπόπτου και επιβλήθηκε πρόστιμο από τη Δημοτική Αστυνομία ύψους 9.100 ευρώ.

Ο Δήμος υπενθυμίζει ότι με βάση το αρ. 2 του Νόμου 4830/21, του νέου πλαισίου για την ευζωία των ζώων συντροφιάς, πρέπει να τηρούνται οι κανόνες ευζωίας από τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι είναι: Ελευθερία από την πείνα και τη δίψα, με πρόσβαση σε τροφή και νερό, κατάλληλα σε ποιότητα και ποσότητα. Ελευθερία από άσκοπη ταλαιπωρία και καταπόνηση, με ασφαλές και καθαρό κατάλυμα στέγασης και ανάπαυσης, που προστατεύει από αντίξοες καιρικές συνθήκες. Ελευθερία από πόνο, τραυματισμό και ασθένεια, με κατάλληλη φροντίδα και κτηνιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ελευθερία από φόβο και αγωνία, με την κατάλληλη συμπεριφορά και μεταχείριση. Ελευθερία έκφρασης φυσιολογικής συμπεριφοράς, με κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης και κοινωνικοποίησης.

Επίσης, οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών κατοικιδίων ζώων, καθώς και τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση μη τήρησής τους: Σήμανση με microchip, καταγραφή ζώου συντροφιάς (πρόστιμο παράλειψης 300 ευρώ). Καταχώρηση ζώου και ιδιοκτήτη στο ΕΜΖΣ (πρόστιμο παράλειψης 300 ευρώ). Εμβολιασμός (πρόστιμο 1.000 ευρώ). Αντιλυσσικός εμβολιασμός (πρόστιμο 1.000 ευρώ). Ηλεκτρονικό βιβλιάριο ή διαβατήριο (πρόστιμο 300 ευρώ). Επαναληπτικός Εμβολιασμός (πρόστιμο 1.000 ευρώ). Αλλαγή περιβάλλοντος, μεταβίβαση, υιοθεσία άνω των 3 μηνών.

Με βάση την ενημέρωση από τον Δήμο, στο πλαίσιο αυτό, το τελευταίο διάστημα πραγματοποιούνται εκτεταμένοι και στοχευμένοι έλεγχοι, με στόχο την ευαισθητοποίηση των ιδιοκτητών και τη διασφάλιση της ευζωίας των ζώων σε ολόκληρη την Καλαμάτα και τις γύρω περιοχές.

Σκοπός του ελέγχου είναι η μείωση των εγκαταλείψεων των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, που δυστυχώς είναι πολλές και καθημερινές και εντείνουν το πρόβλημα των αδέσποτων ζώων.

Κ.Ηλ.