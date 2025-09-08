9 συλλήψεις σε αστυνομική επιχείρηση στη Μεσσηνία

Ποσότητες ναρκωτικών και ένα πήλινο κανάτι κατείχε παρανόμως ένας 63χρονος στην Κορώνη, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή.

Στη Μεσσηνία έγιναν εννέα συλλήψεις για διάφορα αδικήματα, ενώ συνολικά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου συνελήφθησαν 18 άτομα.

Ειδικότερα κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, έγιναν έλεγχοι σε 879 άτομα, εκ των οποίων 792 ήταν Ελληνες και 87 ήταν αλλοδαποί.

Επιπλέον, προσήχθησαν 35 άτομα, από τα οποία 28 ήταν Ελληνες και 7 ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν 18 άτομα.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 698 οχήματα, βεβαιώθηκαν συνολικά 275 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και πραγματοποιήθηκαν δύο ακινητοποιήσεις οχημάτων.

Πιο αναλυτικά στη Μεσσηνία συνελήφθη ένας 63χρονος για τον οποίον υπήρχαν πληροφορίες για κατοχή ναρκωτικών. Ετσι σε έλεγχο που έγινε στο σπίτι του στην Κορώνη βρέθηκαν 8,9 γραμμάρια χασίς, ένα τσιγαριλίκι, ακατέργαστη κάνναβη τύπου «σοκολάτα» 1,4 γραμμάρια και ένα πήλινο κανάτι που εμπίπτει σε παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων.

Ακόμη συνελήφθη ένας 41χρονος Ρομά για κλοπή στη Θουρία.

Ο δράστης την περασμένη Τρίτη έκλεψε μια τσάντα από ομόφυλή του την οποία είχε αφήσει σε παγκάκι στην πλατεία της Θουρίας. Η τσάντα περιείχε το χρηματικό ποσό των 20 ευρώ, μια κάρτα τραπέζης και ένα κινητό τηλέφωνο, με τον 41χρονο να αναζητείται ύστερα από καταγγελία της παθούσας και να συλλαμβάνεται την επόμενη ημέρα στα Αρφαρά.

Συνελήφθησαν ακόμη ένας 64χρονος γιατί καλλιεργούσε σε αγρόκτημα του στα Αρφαρά σε μία γλάστρα ένα δενδρύλλιο χασίς ύψος 50 εκατοστών, ένας 27χρονος στη Μεθώνη με 0,8 γραμμάρια χασίς, με την ίδια ποσότητα συνελήφθη ένας 41χρονος στη Μεσσήνη, ένας 37χρονος στον Αγιο Κωνσταντίνο με 3,6 γραμμάρια ηρωίνης τα οποία τα είχε σε τρεις συσκευασίες, ένας 61χρονος Ολλανδός στη Μεθώνη γιατί σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του βρέθηκε να κατέχει 13,4 γραμμάρια χασίς σε φούντα και 4,9 γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη τύπου «σοκολάτα».

Τέλος, συνελήφθη ένας 70χρονος στην Καλαμάτα για μη ανανέωση άδειας του κυνηγετικού του όπλου και ένας αλλοδαπός που διέμενε παράνομα στη χώρα και σε βάρος του θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής του.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους κατά τόπο εισαγγελείς.

Κ.Ηλ.