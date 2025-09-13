Μεσσηνία: 2 συλλήψεις σε αστυνομική επιχείρηση

Δύο συλλήψεις έγιναν στη Μεσσηνία προχθές το πρωί στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε εκτός από τη Μεσσηνία και σε Αργολίδα, Λακωνία και Κορινθία.

Συνολικά και στους τέσσερις νομούς σημειώθηκαν 19 συλλήψεις για διάφορα αδικήματα σε καταυλισμούς Ρομά, σε περιοχές των δήμων Καλαμάτας, Μεσσήνης, Άργους- Μυκηνών, Ναυπλίου, Κορινθίων, Ευρώτα και Σπάρτης.

Στη Μεσσηνία ελέγχθησαν 21 άτομα, προσήχθησαν 4 από αυτά άτομα και έγιναν δύο συλλήψεις.

Ενας 22χρονος συνελήφθη στη Σπερχογεία μιας και κατείχε 0,5 γραμμάρια χασίς και ένα ακόμη άτομο για παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ακόμη στη Μεσσηνία βεβαιώθηκαν 5 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Κ.Ηλ.