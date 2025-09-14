Νέα μεγάλη χασισοφυτεία στην ορεινή Κορινθία – Συνελήφθησαν 2 Βούλγαροι καλλιεργητές

Πρόκειται για 2.002 δενδρύλλια χασίς που εντοπίστηκαν και εκριζώθηκαν σε δύσβατη δασική έκταση στον δήμο Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.

Για την υπόθεση αυτή κατηγορούνται δύο Βούλγαροι 33 και 32 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, η οποία περιλαμβάνει και άγνωστους συνεργούς τους.

Οι δύο αλλοδαποί προσήχθησαν για απέλαση την περασμένη Κυριακή στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου και από την προανάκριση προέκυψε πως είναι καλλιεργητές χασισοφυτείας, με άγνωστους συνεργούς.

Ετσι στήθηκε αστυνομική επιχείρηση και εντοπίστηκε οργανωμένη φυτεία κάνναβης, ειδικά διαμορφωμένη σε τρία επίπεδα, σε δασική περιοχή με πυκνή βλάστηση και φυσική κάλυψη, στην οποία καλλιεργούνταν συνολικά 2.002 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 2,1 μέτρων, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν μαζί με τον αρδευτικό και καλλιεργητικό εξοπλισμό που βρέθηκε στο χώρο.

Στο χώρο της φυτείας βρέθηκαν τρεις σκηνές για διαμονή και κατόπτευση των φυτών, εξοπλισμός διαβίωσης των δραστών, εργαλεία για την συσκευασία των ναρκωτικών ουσιών, καθώς και κινητό τηλέφωνο, τα οποία κατασχέθηκαν.

Υπολογίζεται πως από την εγκληματική τους δράση τα προσδοκώμενα κέρδη που θα αποκόμιζαν θα έφταναν τα 3.000.000 ευρώ!

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου, για την ταυτοποίηση των άγνωστων συνεργών τους.

Να σημειωθεί πως αυτή είναι η τέταρτη μεγάλη χασισοφυτεία που εντοπίζεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου τον τελευταίο ενάμιση μήνα. Αλλη μια είχε εντοπιστεί πριν λίγες ημέρες επίσης στην Κορινθία και άλλες δύο στη Λακωνία, στον Ταΰγετο και στην Κοκκάλα. Και φυσικά να θυμίσουμε τη χασισοφυτεία με τα 231 δενδρύλλια κάνναβης στην Καλλιρρόη του δήμου Οιχαλίας, στην οποία συνελήφθη πριν τρεις ημέρες ένας 44χρονος Αλβανός.

Κ.Ηλ.