Σύλληψη 45χρονου για απόπειρα κλοπής σπιτιού στην Αίπεια

Ο δράστης λίγη ώρα νωρίτερα είχε εισέλθει σε αυλή περιφραγμένου σπιτιού και επιδίωκε να παραβιάσει την μπαλκονόπορτα με σκοπό την κλοπή. Ο 45χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού τον αντιλήφθηκε και κάλεσε την αστυνομία, με τον δράστη να τρέπεται σε φυγή. Οι αστυνομικοί δεν άργησαν να φτάσουν στα ίχνη του και να του περάσουν χειροπέδες, ενώ πάνω του βρέθηκαν 0,7 γραμμάρια ηρωίνης και 27 ναρκωτικά δισκία, τα οποία κατασχέθηκαν. Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Κ.Ηλ.