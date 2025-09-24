Δύο συλλήψεις για ζωοκλοπή σε χωριό του Δήμου Ανατολικής Μάνης

Ειδικότερα τις βραδινές ώρες της περασμένης Κυριακής ένας 55χρονος και μια 41χρονη μαζί ένα ακόμη άγνωστο άτομο, μπήκαν σε στάβλο 38χρονου και κατόρθωσαν να κλέψουν δύο μοσχάρια γάλακτος!

Με αγροτικό αυτοκίνητο μάλιστα τα μετέφεραν σε δικό τους στάβλο στο χωριό.

Ο 38χρονος παθόντας κατάλαβε την κλοπή των δύο ζώων, είδε ένα αμάξι που του προξένησε εντύπωση και ειδοποίησε την αστυνομία.

Το μεσημέρι λοιπόν της Δευτέρας αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ Λακωνίας συνέλαβαν τους δύο δράστες, ενώ τα δύο μοσχάρια βρέθηκαν στο στάβλο που τα είχαν μεταφέρει και αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη τους. Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης.

Κ.Ηλ.