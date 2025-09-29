Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη σήραγγα Αρτεμισίου

Ειδικότερα όπως ανακοίνωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν στην περιοχή της σήραγγας Αρτεμισίου, λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης από την κατασκευάστρια εταιρεία.

Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν το τμήμα μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων 138,1 και 139,5 (σήραγγα Αρτεμισίου με κατεύθυνση προς Καλαμάτα) και ειδικότερα από σήμερα Δευτέρα και ώρα 07:00 έως και την

Παρασκευή 3 Οκτωβρίου και ώρα 16:00, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από τον κλάδο της σήραγγας της κατεύθυνσης προς Αθήνα (Αρτεμίσιο Α), από τον οποίο θα εξυπηρετηθούν αμφότερες οι κατευθύνσεις, σε μία λωρίδα κυκλοφορίας έκαστη (contraflow).

Παράλληλα σε όλο το διάστημα ισχύος των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. απαγορεύεται η διέλευση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων από τη σήραγγα Αρτεμισίου και ώρες 09:00 έως 20:00.

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με όλες τις προσωρινές πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπά μέσα οδικής σήμανσης που θα τοποθετηθούν.