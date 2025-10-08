Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: Κοντά στη σύλληψη του δράστη οι Αρχές (Βίντεο)

Κοντά στη σύλληψη του δράστη της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα βρίσκονται σύμφωνα με το Mega, οι Αρχές, οι οποίες φέρεται να βρήκαν ίχνη της μηχανής με την οποία διέφυγε ο ύποπτος.

Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες του Mega για το φονικό στη Φοινικούντα, στο γνωστό κάμπινγκ, κάνουν λόγο πως ο δράστης δεν κινήθηκε προς Πύλο και, συνεπώς, προς την Καλαμάτα, αλλά ακολούθησε την παραλιακή διαδρομή, που φτάνει στην Κυπαρισσία και τους Γαργαλιάνους.

Η αστυνομία είναι κοντά στο να εντοπίσει τα ίχνη της μηχανής, σε ποιον ανήκει, δηλαδή εάν είναι του δράστη ή την έκλεψε, προκειμένου να ταυτοποιήσει τον ύποπτο της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα.

Όλο και πιο κοντά στην ταυτοποίηση του δράστη από το διπλό φονικό στην Φοινικούντα, βρίσκονται οι αρχές με τα οικονομικά και προσωπικά κίνητρα να αποτελούν το πιο πιθανό σενάριο.

Mέχρι στιγμής οι Αρχές γνωρίζουν ότι πρόκειται για έναν νέο άνδρα ο οποίος ρώτησε τον 70χρονο εάν έχει διαθέσιμο χώρο στο κάμπινγκ και εκείνος του απάντησε ότι δεν έχει. Ξαφνικά έβγαλε το όπλο, τον εκτέλεσε και εκτέλεσε και το δεύτερο άτομο που ήταν μαζί του έξω από τη ρεσεψιόν.

Η οικογένεια του ενός θύματος προχώρησε σε δηλώσεις μέσω του δικηγόρου της Αντώνη Κοτσά, ο οποίος ανέλαβε να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής εκ μέρους της αδελφής του 68χρονου επιχειρηματία.

Μιλώντας σε ραδιόφωνο της ΕΡΤ, ο δικηγόρος ανέφερε ότι η οικογένεια είναι συντετριμμένη από την απώλεια επισημαίνοντας ότι «δεν έχει την ψυχραιμία να σκεφτεί τίποτα πέρα από τη δικαίωση και την αποκάλυψη της αλήθειας».

«Να γίνει σεβαστός ο πόνος της οικογένειας και να επικεντρωθούν απερίσπαστα οι Αρχές στην εξιχνίαση της υπόθεσης», συμπλήρωσε.

Όπως δήλωσε, ο ανιψιός του θύματος -και μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του εγκλήματος- έχει ζητήσει «να μην τον ενοχλήσει κανείς από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης», τονίζοντας πως δεν πρόκειται να προβεί σε δηλώσεις ούτε έχει εξουσιοδοτήσει τον δικηγόρο του να αποκαλύψει τι έχει καταθέσει στις αρχές.

«Το μόνο που επιθυμεί είναι να τον αφήσουν να θρηνήσει τον θείο του με ηρεμία», σημείωσε σύμφωνα με το reader ο κύριος Κατσάς.

Παράλληλα, επισήμανε ότι ο μάρτυρας συνεργάζεται πλήρως και με απόλυτη διάθεση με τις αστυνομικές αρχές, προκειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση.