Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Ψάχνουν στοιχεία στα κινητά τηλέφωνα

Στοιχεία από τις επικοινωνίες των δύο θυμάτων του διπλού φονικού της Φοινικούντας αναζητούν οι αστυνομικές αρχές, που προχώρησαν σε άρση του τηλεφωνικού απορρήτου σε μία προσπάθεια να διαπιστώσουν εάν υπήρχαν ύποπτα ή απειλητικά τηλέφωνα και μηνύματα λίγο πριν την ώρα της φονικής επίθεσης.

Παράλληλα η Αστυνομία συνεχίζει τη λήψη μαρτυρικών καταθέσεων από άτομα που μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικές πληροφορίες στην έρευνα, ενώ έχουν παρουσιάσει στον ανιψιό του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ (ως τον μοναδικό φερόμενο αυτόπτη μάρτυρα) υπόπτους προς αναγνωρίσει χωρίς όμως να μπορεί να υποδείξει κάποιον από αυτούς ως πιθανό δράστη.

Όσον αφορά την αναζήτησή του δράστη η Αστυνομία με βάση ότι βιντεοληπτικό υλικό και άλλα στοιχεία έχει εξασφαλίσει έχει χαρτογραφήσει την πιθανή πορεία του με το δίκυκλο βλέποντας ότι μάλλον έχει ακολουθήσει πορεία Μεθώνη - Πύλο - Γιάλοβα - Κορυφάσιο - Γαργαλιάνοι και εξετάζεται σοβαρά να έχει μέσω Κυπαρισσίας περάσει στην περιοχή της Ζαχάρως στην Ηλεία. Για τον λόγο αυτόν έχουν στηθεί μπλόκα σε αυτή τη διαδρομή μέχρι και στον γειτονικό νομό.

Με βάση τα έως τώρα στοιχεία φαίνεται ότι την ώρα του διπλού εγκλήματος έδρασε και διέφυγε μόνος του χωρίς συνεργό χωρίς όμως ακόμα να έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να είναι απλώς ο φυσικός αυτουργός και να υπάρχει κάποιο άλλο άτομο κατ’ εντολή του οποίου έδρασε.

Παράλληλα σήμερα έγινε σε κλίμα οδύνης στα Μακρύσια Κρεστένων στην Ηλεία η κηδεία του 61χρονου επιστάτη, που το βράδυ της Κυριακής έπεσε νεκρός από τρεις πισώπλατους πυροβολισμούς.