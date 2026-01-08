Οι πεζοπορικές δράσεις του “Ευκλή” τον Ιανουάριο

Την Κυριακή, 11 ή 18 Ιανουαρίου (ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες), θα πραγματοποιηθεί ανάβαση στο Λυκούρειο Όρος και στην κορυφή του Αϊ-Γιώργη της Αρτεμισίας. Η διαδρομή είναι κυκλική και κατάλληλη για πεζοπόρους με καλή φυσική κατάσταση. Στις 25 Ιανουαρίου θα γίνει η κοπή πίτας του εκδρομικού τμήματος στην Ιερά Μονή Αγίου Αθανασίου στα Φίλια Καλαβρύτων, με παράλληλη ξενάγηση στο Μνημείο της Χελωνοσπηλιάς, την Ιερά Μονή Αγίου Αθανασίου, τον Αρχαίο Κλείτωρ, το Λαογραφικό Μουσείο Κλειτορίας και περιήγηση στην πόλη της Κλειτορίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν απογευματινές ώρες στο τηλέφωνο 6974252234.