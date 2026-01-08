eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 08 Ιανουαρίου 2026 16:15

Φρίκη σε χωριό της Κρήτης: Πατέρας κατηγορείται ότι βίαζε τις δύο κόρες του

Γράφτηκε από την

Φρίκη σε χωριό της Κρήτης: Πατέρας κατηγορείται ότι βίαζε τις δύο κόρες του

Premium Strom

Σοκάρει η υπόθεση που διερευνούν με μεγάλη προσοχή οι αρμόδιες αρχές στο Ηράκλειο Κρήτης, μετά από καταγγελία που δέχθηκαν, για έναν άνδρα, ο οποίος ζει σε χωριό της Μεσαράς.

Πρόκειται για πατέρα 5 παιδιών που κατηγορείται ότι βίαζε τις δύο κόρες του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24, την καταγγελία υπέβαλαν οι δύο κόρες και ο αδερφός τους ανήμερα των Φώτων στις αστυνομικές αρχές.

Όπως υποστηρίζουν, ο πατέρας τους προχωρούσε στις αποτρόπαιες πράξεις από το 2004 έως τα τέλη του 2005, σε βάρος της 23χρονης κόρης του, η οποία μάλιστα έχει νοητική στέρηση αλλά και σε βάρος της 14χρονης αδερφής της.

Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες τόσο στον πατέρα όσο και στη μητέρα, με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας.

Η έρευνα των αστυνομικών βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ το ζευγάρι είναι αντιμέτωπο με τη δικαιοσύνη με βαρύτατο κατηγορητήριο.

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις