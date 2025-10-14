Ραγδαίες εξελίξεις: Συνελήφθη και ο εκτελεστής του διπλού φονικού της Φοινικούντας

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα, καθώς πλέον βρίσκονται στα χέρια των αστυνομικών αρχών τόσο ο 22χρονος συνεργός, που παραδόθηκε νωρίτερα αυτοβούλως με τον δικηγόρο του στη ΓΑΔΑ , όσο και ο συνομίληκός του εκτελεστής που συνελήφθη πριν λίγη ώρα έξω από το σπίτι του.

Ο 22χρονος που φέρεται να είναι ο φυσικός αυτουργός του εγκλήματος και τον οποίο πριν λίγη ώρα υπέδειξε ο πρώτος συλληφθείς - επιβεβαιώνοντας όσα προέκυπταν από τις αστυνομικές έρευνες- συνελήφθη πριν λίγη ώρα καθώς έβγαινε από το σπίτι του στην Καλλιθέα και πλέον οδηγείται και αυτός στη ΓΑΔΑ για να εξεταστεί από τις Αρχές πριν οδηγηθεί στην Καλαμάτα για να απολογηθεί στις εισαγγελικές αρχές.

Στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα για τον ίδιο λόγο αναμένεται να βρεθεί σήμεραο πρώτος συλληφθείς, συνεργός στο έγκλημα, και πλέον ώρα με την ώρα θα αρχίσουν να αποκαλύπτονται ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες για τα κίνητρα και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το διπλό στυγερό έγκλημα με θύματα τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ "Αμμος" και τον 61χρονο φίλο και επί χρόνια συνεργάτη του.