Διοικητικό πρόστιμο σε κυνηγό στο Καλό Νερό

Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή του Καλού Νερού την προηγούμενη Τετάρτη, όπου σύμφωνα με ενημέρωση από τη Γ’ Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου: «Δύο ομοσπονδιακοί θηροφύλακες της Γ’ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου, με έδρες την Κυπαρισσία και τον Μελιγαλά, πραγματοποιούσαν περιπολία στην περιοχή “Ισιώματα” κοντά στο Καλό Νερό Τριφυλίας του Νομού Μεσσηνίας. Περίπου στις 9:00 οι θηροφύλακεςεντόπισαν έναν άνδρα που κυνηγούσε με σκύλους δίωξης και επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν έλεγχο. Όταν τον πλησίασαν, τον αναγνώρισαν και του ζήτησαν να σταματήσει, ωστόσο εκείνος αρνήθηκε να συμμορφωθεί και τράπηκε σε φυγή. Ύστερα από έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο συγκεκριμένος κυνηγός δεν είχε εκδώσει άδεια θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2025-2026. Σε βάρος του βεβαιώθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 400 ευρώ, ενώ παράλληλα κατατέθηκε μήνυση για απείθεια και θήρα άνευ άδειας. Σε συνέχεια του περιστατικού, ο αντιπρόεδρος και υπεύθυνος θηροφυλακής της Γ’ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου κ. Παναγιώτης Γραμματσούλιας, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: "Η Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή συνεχίζει με συνέπεια και υπευθυνότητα το έργο της σε ολόκληρη την Πελοπόννησο, με στόχο τη διαφύλαξη της νομιμότητας και την προστασία του κυνηγιού ως δραστηριότητας με κανόνες και σεβασμό προς τη φύση. Το περιστατικό στην περιοχή του Καλού Νερού Τριφυλίας δείχνει ότι παρά τις συνεχείς ενημερώσεις, υπάρχουν ακόμη λίγες μεμονωμένες περιπτώσεις κυνηγών που επιλέγουν να αγνοήσουν τις υποχρεώσεις τους. Θέλω να συγχαρώ τους θηροφύλακές μας για την επαγγελματική τους στάση και να υπενθυμίσω ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση, για να διασφαλιστεί ότι όλοι οι κυνηγοί ασκούν τη δραστηριότητά τους νόμιμα και με σεβασμό προς το περιβάλλον και τους συναδέλφους τους"».