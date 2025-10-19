Μαραθώνια κατάθεση για το φονικό στη Φοινικούντα: Ο 22χρονος αρνείται πως πυροβόλησε

Αυτό που υποστήριξε ο 22χρονος Ελληνοβρετανός είναι πως δεν ήταν αυτός που πυροβόλησε με περίστροφο και σκότωσε τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον 61χρονο επιστάτη.

Αυτό που ισχυρίστηκε ενώπιον της ανακρίτριας ο 22χρονος είναι πως παρέμεινε έξω από το κάμπινγκ την ώρα των δολοφονιών και πως μέσα σε αυτό εισήλθε ο 22χρονος φίλος του, που έχει καταγγείλει πως είχε υποστεί σεξουαλική παρενόχληση από τον 68χρονο πριν τρία χρόνια. Ο τελευταίος που ήταν αυτός που παραδόθηκε αυτοβούλως πριν έξι ημέρες, προσήλθε στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας λίγο πριν τις 8 το βράδυ για να απολογηθεί, μία διαδικασία που συνεχίζεται και αναμένεται… μαραθώνια.

“Δεν έφερε όπλο, δεν πυροβόλησε ο ίδιος”

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 22χρονου φερόμενου ως δράστη ο δικηγόρος του Δημήτρης Γκαβέλας προέβη σε δηλώσεις έξω από τα δικαστήρια λέγοντας πως ο πελάτης του αρνείται τις κατηγορίες: “Ηταν μια μαραθώνια απολογία, όπως συνηθίζεται σε αντίστοιχες περιπτώσεις και εκτιμώ πως έχει αρκετή πορεία ακόμη η ανάκριση. Αυτό που ισχυρίστηκε ο εντολέας μου είναι πως δεν είναι ο φυσικός αυτουργός των δύο ανθρωποκτονιών. Μετέφερε ξεκάθαρα στην κ. ανακρίτρια πως δε έφερε όπλο και δεν πυροβόλησε ο ίδιος. Αυτός που εισήλθε στη σκηνή του εγκλήματος είναι ο έτερος

συγκατηγορούμενος, ο ίδιος παρέμεινε εκτός του κάμπινγκ”.

Αμφισβητεί τον 33χρονο ανιψιό

Οπως υποστήριξε ο κ. Γκαβέλας ο 33χρονος ανιψιός του θύματος που αναγνώρισε τον πελάτη του ως τον φυσικό αυτουργό της επίθεσης, έχει υποπέσει σε πολλές ανακρίβειες στις καταθέσεις του και μάλιστα δεν δίστασε να τον χαρακτηρίσει “φερόμενο αυτόπτη μάρτυρα”.

Παράλληλα ο κ. Γκαβέλας τόνισε πως ο πελάτης του βρέθηκε στη Φοινικούντα για πρώτη φορά και αυτό για να συνδράμει σε πράξη εκβιασμού σε βάρος του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ενώ επισήμανε πως δεν γνώριζε κάποιο από τα θύματα.

Αξίζει να σημειωθεί πως στα ρούχα που φορούσε ο 22χρονος Ελληνοβρετανός φερόμενος ως δράστης τη μοιραία νύχτα δεν βρέθηκαν ίχνη πυρίτιδας, από τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ., κάτι που τόνισε ιδιαίτερα στην απολογία του.

Ο έτερος κατηγορούμενος που απολογείται αυτή την ώρα, αναμένεται να υποστηρίξει πως φυσικός αυτουργός είναι ο 22χρονος Ελληνοβρετανός, όπως έχει αναφέρει από την πρώτη στιγμή.

Θα κληθεί φυσικά να απαντήσει σε πολλές ερωτήσεις της Ανακρίτριας Πρωτοδικών Καλαμάτας, όπως το πως ακριβώς επέστρεψε στην Καλαμάτα από τη Φοινικούντα μετά τις δολοφονίες, με τον ίδιο να έχει υποστηρίξει αρχικά πως το έκανε κολυμπώντας!

Ερευνες για ένα λευκό αυτοκίνητο

Στο κάδρο των ερευνών φαίνεται να έχει μπει και ένα λευκό αυτοκίνητο το οποίο βρισκόταν στην περιοχή της Φοινικούντας την ώρα του διπλού φονικού.

Εξετάζεται μάλιστα αν πρόκειται για το ίδιο όχημα που είχε εντοπιστεί στις 7 Σεπτεμβρίου, όταν ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ είχε δεχθεί απόπειρα ανθρωποκτονίας από τον 22χρονο φερόμενο ως συνεργό.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η αστυνομία βρίσκεται πολύ κοντά στην ταυτοποίηση της οδηγού του οχήματος, εξέλιξη που ενδέχεται να αποδειχθεί καθοριστική για την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης που έχει συνταράξει τη Μεσσηνία εδώ και δύο εβδομάδες.

Εν τω μεταξύ το Σάββατο κατέθεσε για περίπου τέσσερις ώρες στην ανακρίτρια ο 31χρονος επιχειρηματίας από την Αττική, με τον οποίο η σύντροφος του ανιψιού του θύματος φέρεται να επικοινώνησε τηλεφωνικά λίγα λεπτά μετά τη διπλή δολοφονία, μετά από προτροπή του συντρόφου της. Ο επιχειρηματίας είναι εργοδότης του 22χρονου καθ’ ομολογίαν συνεργού και στενός φίλος του 33χρονου ανιψιού.