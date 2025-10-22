Κυπαρισσία: Σύλληψη 32χρονου από το Μπανγκλαντές για παράνομη μεταφορά ομοεθνούς του

Σε έλεγχο που έγινε σε αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 32χρονος άνδρας από το Μπανγκλαντές, διαπιστώθηκε πως μετέφερε έναν 27χρονο ομοεθνή του που διέμενε παράνομα στη Χώρα. Η άδεια παραμονής του 27χρονου είχε λήξει από το 2023 και γι' αυτό το λόγο θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία απέλασης του. Τέλος, κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 1.275 ευρώ καθώς και το όχημα του 32χρονου ως μέσο τέλεσης αξιόποινης πράξης.
Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2025 11:32
Κυπαρισσία: Σύλληψη 32χρονου από το Μπανγκλαντές για παράνομη μεταφορά ομοεθνούς τουΓράφτηκε από ΚΩΣΤΑΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Ενας υπήκοος Μπανγκλαντές συνελήφθη στις 10 το πρωί της Κυριακής στην Κυπαρισσία από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τριφυλίας, για παράβαση της νομοθεσίας για τους αλλοδαπούς.
Σε έλεγχο που έγινε σε αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 32χρονος άνδρας από το Μπανγκλαντές, διαπιστώθηκε πως μετέφερε έναν 27χρονο ομοεθνή του που διέμενε παράνομα στη Χώρα. Η άδεια παραμονής του 27χρονου είχε λήξει από το 2023 και γι' αυτό το λόγο θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία απέλασης του. Τέλος, κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 1.275 ευρώ καθώς και το όχημα του 32χρονου ως μέσο τέλεσης αξιόποινης πράξης.
