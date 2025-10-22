Κυπαρισσία: Σύλληψη 32χρονου από το Μπανγκλαντές για παράνομη μεταφορά ομοεθνούς του

Σε έλεγχο που έγινε σε αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 32χρονος άνδρας από το Μπανγκλαντές, διαπιστώθηκε πως μετέφερε έναν 27χρονο ομοεθνή του που διέμενε παράνομα στη Χώρα. Η άδεια παραμονής του 27χρονου είχε λήξει από το 2023 και γι' αυτό το λόγο θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία απέλασης του. Τέλος, κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 1.275 ευρώ καθώς και το όχημα του 32χρονου ως μέσο τέλεσης αξιόποινης πράξης.

Κ.Ηλ.