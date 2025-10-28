“Ορφανά” χασισόδεντρα σε αγροτική περιοχή στη Μικρομάνη

Δύο χασισόδεντρα στην αγροτική θέση Πεδινό κοντά στη Μικρομάνη βρήκαν και κατάσχεσαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας.

Υστερα από αξιοποίηση πληροφορίας η περιοχή τέθηκε υπό παρακολούθηση τις τελευταίες ημέρες, δίχως κανένας καλλιεργητής να εμφανιστεί.

Ετσι προχθές αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας εκρίζωσαν και κατάσχεσαν τα δύο χασισόδεντρα ύψους 40 εκατοστών, που ήταν φυτεμένα σε καλαμιώνα, σε ειδικά εκχερσωμένο και κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο.

Στον ίδιο χώρο είχε κατασκευαστεί αυτοσχέδιο ξηραντήριο από κορμούς δέντρων και καλάμια, ενώ βρέθηκε και κατασχέθηκε ποσότητα κάνναβης 230 γραμμαρίων.

Η αστυνομική έρευνα και η προανάκριση, συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας, για την ταυτοποίηση του δράστη - καλλιεργητή.

Κ.Ηλ.