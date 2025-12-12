Τα Εκπαιδευτήρια Μπουγά γιορτάζουν τα Χριστούγεννα

Η Christmas Land αποτελεί έναν από τους πλέον αγαπημένους θεσμούς της σχολικής κοινότητας και της πόλης: μια εκδήλωση που κάθε χρόνο συγκεντρώνει εκατοντάδες επισκέπτες από όλη τη Μεσσηνία, προσφέροντας μια ζεστή, φωτεινή και δημιουργική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους. Το σχολείο μεταμορφώνεται σε έναν μαγικό χριστουγεννιάτικο κόσμο, γεμάτο μουσική, δράσεις, παιχνίδια, εκπλήξεις και μοναδικές στιγμές γιορτινής χαράς. Στον πυρήνα της εκδήλωσης παραμένει ο σταθερός φιλανθρωπικός της στόχος.

Η Christmas Land 2025 υποστηρίζει τη δράση του Συλλόγου «ΕΛΠΙΔΑ – Φίλοι Παιδιών με Καρκίνο», ενισχύοντας το έργο του σωματείου και καλλιεργώντας παράλληλα στους μαθητές το πνεύμα προσφοράς και κοινωνικής ευαισθησίας. Μια γιορτή για όλους Η Christmas Land φιλοξενεί: Χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες για παιδιά όλων των ηλικιών. Καλλιτεχνικά δρώμενα, μουσικές εμφανίσεις και ζωντανές εκπλήξεις. Δημιουργικούς σταθμούς, παιχνίδια και θεματικές γωνιές. Γιορτινές λιχουδιές, εργαστήρια και δράσεις συνεργασίας από μαγαζιά της πόλης. Στιγμές συνάντησης και χαράς για οικογένειες, μαθητές, φίλους του σχολείου και την ευρύτερη τοπική κοινωνία. Η εκδήλωση παραμένει ανοιχτή σε όλους και αποτελεί μια ευκαιρία για σύσφιξη σχέσεων, ανταλλαγή ευχών και δημιουργία όμορφων χριστουγεννιάτικων αναμνήσεων. Η γιορτή είναι ανοιχτή σε όλους, με ελεύθερη προσέλευση.