Μεσσηνία: Ροντβάιλερ επιτέθηκε άγρια στον 76χρονο ιδιοκτήτη του - Το πυροβόλησε αστυνομικός για να τον σώσει! (βίντεο)

Ηταν λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι όταν μια γυναίκα τηλεφώνησε στην Αστυνομία και ενημέρωσε πως ένας σκύλος στον προαύλιο χώρο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος δαγκώνει με αγριότητα έναν άνθρωπο!

Αμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως οι διασώστες δεν μπορούσαν να απομακρύνουν το ροντβάιλερ από τον 76χρονο, ο οποίος πεσμένος στο έδαφος καλούσε σε βοήθεια.

Στη συνέχεια βρέθηκαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ στο σημείο, όμως ούτε αυτοί μπορούσαν να απομακρύνουν τον αγριεμένο σκύλο πάνω από τον 76χρονο, που τον κατασπάραζε για αρκετή ώρα.

Οπως αναφέρει η αστυνομία ο 76χρονος προέτρεψε τους αστυνομικούς να πυροβολήσουν το ροντβάιλερ και τότε ένας αστυνομικός αναγκάστηκε να πυροβολήσει και να σκοτώσει το αγριεμένο ζώο!

Ο 76χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου νοσηλεύεται με βαριά τραύματα σε όλο του το σώμα, με την κατάσταση του να κρίνεται σοβαρή.