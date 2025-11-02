Μάνη: Νεκρός 24χρονος μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με αγριογούρουνο

Ειδικότερα ένας 24χρονος τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής συγκρούστηκε με μεγάλο αγριογούρουνο που του πετάχτηκε στο δρόμο, στο 11ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Γυθείου - Αρεόπολης, στο ύψος του χωριού Χωσιάρι του δήμου Ανατολικής Μάνης, εντός κατοικημένης περιοχής. Ο 24χρονος που ήταν κάτοικος Καρυούπολης μετά τη σύγκρουση έχασε τον έλεγχο της μηχανής, προσέκρουσε σε κολώνα και στη συνέχεια σε χαντάκι, με συνέπεια να χάσει ακαριαία τη ζωή του. Προανάκριση για το δυσάρεστο αυτό συμβάν διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Γυθείου.

(φωτό αρχείου)