24 κλήσεις για μη χρήση κράνους στη Μεσσηνία

Είκοσι τρεις κλήσεις σε οδηγούς δικύκλων και μια σε συνεπιβάτη βεβαιώθηκαν την περασμένη εβδομάδα στη Μεσσηνία, στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους».

Συνολικά στους πέντε νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου την περασμένη εβδομάδα, από 27 Οκτωβρίου έως 2 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκαν συνολικά 1.131 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν

72 παραβάσεις. Ειδικότερα βεβαιώθηκαν 56 παραβάσεις σε οδηγούς δικύκλων, 7 παραβάσεις σε οδηγούς πατινιών και 9 παραβάσεις σε συνεπιβάτες.

Στη Μεσσηνία έγιναν 473 έλεγχοι από την Τροχαία και βρέθηκαν 23 οδηγοί να οδηγούν μη φορώντας κράνος και ένας συνεπιβάτης, με συνέπεια να κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο 350 ευρώ, ενώ στους οδηγούς τους αφαιρέθηκε το δίπλωμα για ένα μήνα.

Στους άλλους νομούς βεβαιώθηκαν οι εξής παραβάσεις για μη χρήση κράνους:

Αργολίδα 12, Αρκαδία 8, Κορινθία 23 και Λακωνία 5.

Κ.Ηλ.