Μεσσηνία: 10 συλλήψεις Ρομά σε αστυνομική επιχείρηση σε καταυλισμούς

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε καταυλισμούς Ρομά σε περιοχές των δήμων Καλαμάτας και Οιχαλίας και ειδικότερα σε Μελιγαλά, Ασπρόχωμα, Αγιο Κωνσταντίνο, Αρφαρά, Αγιο Φλώρο και Αγια Τριάδα από αστυνομικούς υφιστάμενων Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης ελέγχθησαν 30 άτομα, προσήχθησαν 13 από αυτά, ενώ έγιναν 10 συλλήψεις.

Τέσσερις Ρομά συνελήφθησαν για κατοχή ναρκωτικών.

Πρόκειται για έναν 33χρονο στη Μικρομάνη με 0,4 γραμμάρια χασίς, έναν 40χρονο στο Αριοχώρι με 0,6 γραμμάρια ηρωίνης, έναν 41χρονο στα Αρφαρά με 0,9 γραμμάρια ηρωίνης και έναν 44χρονο επίσης στα Αρφαρά με 1,8 γραμμάρια ηρωίνης.

Ακόμη συνελήφθη ένας 34χρονος στην Αγία Τριάδα διότι δεν είχε αποχετευτικό σύστημα στο παράπηγμα του, αλλά και για διατάραξη κοινής ησυχίας και για το λόγο αυτό βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερα ηχεία. Αλλα δύο άτομα συνελήφθησαν για παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού, εκ των οποίων μια 33χρονη στη Βαλύρα.

Επιπλέον έγιναν τρεις συλλήψεις για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ βεβαιώθηκαν και τρεις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Κ.Ηλ.