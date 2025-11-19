Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα του περιφερειακού της Καλαμάτας

Οπως ανακοίνωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου οι ρυθμίσεις αφορούν τμήμα του αυτοκινητόδρομου στις χιλιομετρικές θέσεις από 240,8 έως 239,3, στο ύψος του ισόπεδου κόμβου Καλαμάτας.

Ειδικότερα από αύριο Πέμπτη 20 Νοεμβρίου και ώρα 07:00 έως και την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου και ώρα 22:00, θα πραγματοποιηθεί αποκλεισμός στην κατεύθυνση προς Αθήνα από τον Ισόπεδο Κόμβο Καλαμάτας, από χ.θ. 240,8 έως χ.θ. 239,3 και η κυκλοφορία όλων των οχημάτων με κατεύθυνση προς Αθήνα, θα εκτρέπεται μέσω τοπικής οδού στον κλάδο εισόδου Α-21-2.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη σήραγγα Καλογερικού λόγω άσκησης ετοιμότητας

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν και σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος- Τρίπολη- Καλαμάτα και κλάδο Λεύκτρο- Σπάρτη, λόγω άσκησης ετοιμότητας στην περιοχή της σήραγγας Καλογερικού, στην κατεύθυνση προς Καλαμάτα.

Οι ρυθμίσει περιλαμβάνουν τον ολικό αποκλεισμό κυκλοφορίας όλων των οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις,στο τμήμα μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων 166,3 (Ανισόπεδο Κόμβο Τρίπολης Νότια) έως και 178,0 (Ανισόπεδο Κόμβο Αθήναιου).

Πιο συγκεκριμένα από σήμερα Τετάρτη στις 10 το βράδυ έως και τις 6 αύριο το πρωί στο συγκεκριμένο τμήμα θα πραγματοποιηθεί και στις δύο κατευθύνσεις ολικός αποκλεισμός κυκλοφορίας, ενώ η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα εκτρέπεται στην παλαιά εθνική οδό Τρίπολης- Καλαμάτας.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης ετοιμότητας, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με όλες τις προσωρινές πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπά μέσα οδικής σήμανσης που θα τοποθετηθούν.