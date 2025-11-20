eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2025 20:35

Νέες απάτες με αντικαταβολές δεμάτών

Γράφτηκε από

Νέες απάτες με αντικαταβολές δεμάτών

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Σε έξαρση βρίσκονται τα φαινόμενα απάτης κάθε λογής το τελευταίο διάστημα, με τους επιτήδειους να εφευρίσκουν κάθε απίθανο τρόπο για να αποσπάσουν χρήματα ή κοσμήματα.

Αναγνώστες μάς ενημέρωσαν για απάτες που γίνονται και στη Μεσσηνία με δέματα που αποστέλλονται με αντικαταβολή μέσω γνωστών εταιρειών courier, με προϊόντα που δεν έχουν παραγγείλει ποτέ. Λόγω φόρτου εργασίας ή βιασύνης ορισμένοι ιδιώτες και επαγγελματίες έχουν παραλάβει και πληρώσει τα δέματα, δίχως να ελέγξουν τι περιέχουν ή ποιος είναι ο αποστολέας. Οι επιτήδειοι εκμεταλλεύονται τη χαλαρότητα στους ελέγχους ταυτότητας και τα ελλιπή στοιχεία αποστολέα από πλευράς των εταιρειών courier.

Χρειάζεται λοιπόν προσοχή και ενημέρωση της Αστυνομίας σε παρόμοια περιστατικά.

Κατηγορία Αστυνομικά
