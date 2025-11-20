Νέες απάτες με αντικαταβολές δεμάτών

Σε έξαρση βρίσκονται τα φαινόμενα απάτης κάθε λογής το τελευταίο διάστημα, με τους επιτήδειους να εφευρίσκουν κάθε απίθανο τρόπο για να αποσπάσουν χρήματα ή κοσμήματα.

Αναγνώστες μάς ενημέρωσαν για απάτες που γίνονται και στη Μεσσηνία με δέματα που αποστέλλονται με αντικαταβολή μέσω γνωστών εταιρειών courier, με προϊόντα που δεν έχουν παραγγείλει ποτέ. Λόγω φόρτου εργασίας ή βιασύνης ορισμένοι ιδιώτες και επαγγελματίες έχουν παραλάβει και πληρώσει τα δέματα, δίχως να ελέγξουν τι περιέχουν ή ποιος είναι ο αποστολέας. Οι επιτήδειοι εκμεταλλεύονται τη χαλαρότητα στους ελέγχους ταυτότητας και τα ελλιπή στοιχεία αποστολέα από πλευράς των εταιρειών courier.

Χρειάζεται λοιπόν προσοχή και ενημέρωση της Αστυνομίας σε παρόμοια περιστατικά.