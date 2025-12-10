Συνελήφθη 73χρονος στον Πύργο Τριφυλίας για παραβίαση κατ’ οίκον κράτησης

Ο 73χρονος είχε καταδικαστεί το 2022 από το Β’ Πενταμελές Εφετείο Αθηνών να εκτίσει ποινή 5 ετών για παράβαση της νομοθεσίας για ναρκωτικά και όπλα. Η απόφαση προέβλεπε την υποχρεωτική διαμονή του και τη μη απομάκρυνση του από την οικία του. Αστυνομικοί από το Α.Τ. Γαργαλιάνων τον εντόπισαν προχθές Δευτέρα το απόγευμα εκτός της οικίας του και προχώρησαν στη σύλληψή του, μιας και παραβίασε τους περιοριστικούς όρους κράτησης.

Κ.Ηλ.