Μεσσηνία: Συνελήφθη στην Αιθαία 41χρονος Ρομά με αυτοσχέδιο μαστίγιο

Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας πραγματοποιήθηκε προχθές στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με 22 συνολικά συλλήψεις.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης έγιναν έλεγχοι σε 711 άτομα, εκ των οποίων τα 626 ήταν Ελληνες και 85 ήταν αλλοδαποί. Επιπλέον, προσήχθησαν 55 άτομα, από τα οποία 40 ήταν Ελληνες και 15 ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν 22 άτομα για διάφορα αδικήματα.

Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 549 οχήματα, ενώ βεβαιώθηκαν συνολικά 145 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και πραγματοποιήθηκε μία ακινητοποίηση οχήματος.

Στη Μεσσηνία συνελήφθησαν έξι άτομα για ναρκωτικά, όπλα και ταυτότητες.

Ειδικότερα συνελήφθη ένας 17χρονος στην Καλαμάτα με 0,6 γραμμάρια χασίς, όπως και η 39χρονη μητέρα του για παραμέληση της εποπτείας του, μια 36χρονη Ρομά στον Αγιο Κωνσταντίνο Αρφαρών με 0,7 γραμμάρια χασίς και ένας 30χρονος στο Πλατύ επίσης με 0,7 γραμμάρια χασίς.

Ακόμη οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε έναν 41χρονο Ρομά γιατί σε έλεγχο που έγινε στο αυτοκίνητο του στην Αιθαία βρέθηκε ένα αυτοσχέδιο μαστίγιο 80 εκατοστών.

Τέλος, συνελήφθη ένα ακόμη άτομο για στέρηση δελτίου ταυτότητας.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους κατά τόπο εισαγγελείς.

Κ.Ηλ.