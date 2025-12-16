Ανήλικοι έκλεψαν καπνική συσκευή από κατάστημα στη Μεσσήνη

Το περιστατικό συνέβη την περασμένη Παρασκευή το μεσημέρι όταν οι τέσσερις νεαροί εισήλθαν στο κατάστημα προσποιούμενοι τους πελάτες και με τη μέθοδο της απασχόλησης αφαίρεσαν μια καπνική συσκευή αξίας 20 ευρώ. Ο υπεύθυνος του καταστήματος αντιλήφθηκε την κλοπή και ειδοποίησε την Αστυνομία,

Το βράδυ της ίδιας ημέρας αστυνομικοί της Ο.Π.ΔΙ. Μεσσηνίας συνέλαβαν έναν 15χρονο για την κλοπή, όπως και την 34χρονη μητέρα του για παραμέληση της εποπτείας του.

Στην κατοχή του 15χρονου βρέθηκε η καπνική συσκευή και αποδόθηκε στο ιδιοκτήτη του καταστήματος.

Το Σάββατο το βράδυ συνελήφθησαν και δύο ακόμη ανήλικοι, ηλικίας 16 και 17 ετών για την ίδια υπόθεση, ενώ έχει ταυτοποιηθεί και ο τέταρτος Ρομά, ηλικίας 15 ετών.

Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Κ.Ηλ.