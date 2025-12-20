Προφυλακιστέος και ο 30χρονος για συνέργεια στο διπλό φονικό στη Φοινικούντα

Η απολογία του ενώπιον της Ανακρίτριας Καλαμάτας διήρκεσε πάνω από 9 ώρες, μιας και έφτασε στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας λίγο μετά τις 11 το πρωί του Σαββάτου και αποχώρησε από αυτό λίγο μετά τις 8 το βράδυ!

Ο 30χρονος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή του στην πολύκροτη αυτή υπόθεση, αλλά δεν έπεισε τις δικαστικές αρχές, που αποφάσισαν την προφυλάκισή του, αποδίδοντας τον ρόλο του συνεργού

στις δολοφονίες του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του 61χρονου επιστάτη το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου.

Να υπενθυμίσουμε ότι σε βάρος του έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τις 10 Δεκεμβρίου. Πλέον οι προφυλακίσεις για το στυγερό αυτό έγκλημα έφτασαν τις πέντε.

Να θυμίσουμε πως στις φυλακές Ναυπλίου κρατούνται οι δύο 22χρονοι, ο ένας ως φυσικούς αυτουργός και ο άλλος ως συνεργός. Στη φυλακή Κορυδαλλού βρίσκεται από την Πέμπτη ο 31χρονος ανιψιός του 68χρονου δολοφονηθέντα ιδιοκτήτη ως ηθικός αυτουργός και με την ίδια κατηγορία είναι προφυλακισμένος στο σωφρονιστικό ίδρυμα του Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα ο 32χρονος επιχειρηματίας και στενός φίλος του ανιψιού.

Κ.Ηλ.