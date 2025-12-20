Χριστουγεννιάτικο δέντρο στο μπλόκο

Αποφασισμένοι να μην υποχωρήσουν, να παραμείνουν στο μπλόκο και τα Χριστούγεννα και όσο χρειαστεί και να αγωνιστούν μέχρι το τέλος, δηλώνουν οι αγρότες της Μεσσηνίας που βρίσκονται στο μπλόκο του αυτοκινητόδρομου του “Μορέα”, στη Θουρία.