eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2025 20:02

Χριστουγεννιάτικο δέντρο στο μπλόκο

Γράφτηκε από τον

Χριστουγεννιάτικο δέντρο στο μπλόκο

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 

Αποφασισμένοι να μην υποχωρήσουν, να παραμείνουν στο μπλόκο και τα Χριστούγεννα και όσο χρειαστεί και να αγωνιστούν μέχρι το τέλος, δηλώνουν οι αγρότες της Μεσσηνίας που βρίσκονται στο μπλόκο του αυτοκινητόδρομου του “Μορέα”, στη Θουρία.

Μάλιστα, επιβεβαιώνοντας την αποφασιστικότητά τους, στόλισαν και χριστουγεννιάτικο δέντρο δίπλα σε τρακτέρ και σε παράγκα προστασίας από το κρύο.

Γ.Σ.

Κατηγορία Σχόλια
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις