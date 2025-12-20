Αντί-γνωμος: Τα μυστικά του βάλτου

Ο βάλτος των λυμάτων του βούρκου και της ασφυκτικής δυσωδίας που κατακλύζει απ' άκρου εις άκρον την πολιτική ζωή της χώρας δεν δημιουργήθηκε από τον «Φραπέ» (ή «Τζιτζή»), τον «Χασάπη», τον Χρήστο Μαγειρία, την Πόπη Σεμερτζίδου, τον Μύρωνα Χιλετζάκη, ούτε ο βάλτος δημιουργήθηκε αυτοφυώς από του υπόλοιπους 40 του κυκλώματος της Κρήτης που συνελήφθησαν και ανακρίνονται ως συμμορίτες, ύποπτοι σύστασης και λειτουργίας εγκληματικής οργάνωσης.

Οι «τυχεροί» εκατομμυριούχοι, οι «πολυνίκες» του ΛΟΤΤΟ, ο «πρώτος αριθμός» του Πρωτοχρονιάτικου λαχείου, οι αμετροεπείς κατσαπλιάδες, οι αγράμματοι κατσικοκλέφτες, τα σιχαμερά αποβράσματα, οι σύγχρονοι παρακρατικοί κουμπουροφόροι που εκτοξεύουν απειλές κατά της ζωής και μιλάνε ανοιχτά για συμβόλαια θανάτου -με την ευκολία που ανασαίνουν- εναντίον έντιμων δημόσιων λειτουργών δεν είναι η κορυφή της σαπίλας, είναι μόνο ο πάτος, δεν είναι η αρρώστια, είναι απλά το σύμπτωμα.

Κανένας από αυτούς δεν έχει το πεπόνι, είναι αυτοί που το κόβουνε με δανεικό μαχαίρι και παίρνουνε τα σπόρια, και φυσικά κανένας τους δεν είναι ο «ιθύνων νους» του εγκλήματος (με τι προσόντα άλλωστε;), είναι οι μπροστινοί της βρώμικης δουλειάς, οι καλοπληρωμένοι «αυτοφοράκηδες» και οπωσδήποτε οι «χρήσιμοι ηλίθιοι» που ρίχνονται στα σκυλιά όταν η μπίζνα στραβώσει.

Βλέπεις το άρθρο 86 του Συντάγματος προβλέπει την απαλλαγή της ευθύνης για υπουργούς και όχι για μπιστικούς.

Το οικονομικό έγκλημα είναι σαν το Τάγκο, χρειάζεται δύο, και πολύ περισσότερο από τον εκτελεστικό βραχίονα του εγκλήματος βαρύνονται οι αυτουργοί που είναι οι εμπνευστές, οι οργανωτές, οι καθοδηγητές και οι διαστρεβλωτές της προσπάθειας να βγούνε όλοι οι ένοχοι (ηθικοί και φυσικοί αυτουργοί) λάδι ή «χάρακας» που έλεγε ο Φωτόπουλος, υποσχόμενος στην Βασιλειάδου ότι θα παραμείνει……φρόνιμος.

Βεβαίως του οικονομικού εγκλήματος προηγούνται άλλα, τα θεσμικά εγκλήματα, όπως είναι το έγκλημα κατά της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, το έγκλημα κατά της λειτουργίας του κοινοβουλευτισμού, το έγκλημα κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το έγκλημα κατά της λαϊκής κυριαρχίας και -εν κατακλείδι- το έγκλημα κατά της ίδιας της Δημοκρατίας.

Γιατί αν ο κάθε «φραπές» που τον τσάκωσαν (για την ακρίβεια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κανένας άλλος) με την γίδα στον ώμο είναι «εγκληματίας», αναρωτιέται ακόμα και ο πιο καλόπιστος ακόμα και ο πλέον αφελής πολίτης, οι πολιτικοί (βουλευτές και υπουργοί) της κυβέρνησης που βρίσκονται στην κορυφή της πυραμίδας, που μπορούν και μοιράζουν εθνικούς και κοινοτικούς πόρους σε ημετέρους παρακρατικούς, που κατακλέβουν τους πένητες δικαιούχους αγρότες, που διαπράττουν δημοκρατική εκτροπή με εξαγορά ψήφων βάφοντας γαλάζιες ολόκληρες εκλογικές περιφέρειες, τι είναι;

Ο Αυγενάκης (ο οποίος ήταν υπουργός, υπεύθυνος και εντεταλμένος για τον πρωτογενή τομέα) που έχει φωτογραφηθεί εναγκαλιζόμενος 500 χιλιάδες φορές με τον καθένα από αυτούς (ακόμα και με καταδικασμένους με κακουργήματα την εποχή που αποθανατίστηκε) τι είναι;

Ο επόμενος υπουργός (Αγροτικής ανάπτυξης και αυτός) Μάκης Βορίδης, τον οποίο επικαλούνται όλοι οι «Χασαποφραπέδες» στις τηλεφωνικές τους συνομιλίες (για να διαμεσολαβήσει και να τους απαλλάξει) που τις κατέγραψε ο υπερκοργιός της ΕΥΠ, τι είναι;

Η πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής (βουλευτής της ΝΔ κα Μαρία Συρεγγέλα) που «ανέκρινε» την γνωστή Πόπη Σεμερτζίδου, η οποία είναι οδηγός Φεράρι (αλλά με μοτοσακό στο όνομα της), η οποία έχει λάβει επιδοτήσεις 2,5 εκατομμυρίων ευρώ (αλλά σε λογαριασμό του συζύγου της) και η οποία αποδείχτηκε ότι εργαζόταν στο γραφείο της «ανακρίτριας» της, η Συρεγγέλα τι είναι;

Ο Άδωνις Γεωργιάδης που έχει κατηγορήσει αλλεπάλληλες φορές, με τον πλέον ιταμό τρόπο, την Αριστερά ότι επεδίωκε την κατάργηση του κοινοβουλίου, τώρα που είδαν το φως της δημοσιότητας video με γαλάζια μπουμπούκια (που συνελήφθησαν για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ) να φωνάζουν παλαιότερα “να καεί, να καεί το μπουρδέλο η βουλή” (γνωστό χρυσαυγίτικο σύνθημα) και το κατάπιε αμάσητο, τι είναι;

Ο Γιώργος Φλωρίδης (γλίσχρα και γλιστερή πολιτική περσόνα και υπηρέτης κάθε αφεντικού) καταπίνει όλα τα εγκλήματα της φάρας του (της εξουσίας και των παρατρεχάμενων της) την ώρα που ξεπλένει όλους τους ΟΠΕΚΕΠΕΔΕΣ, την ώρα που τον εγκαλεί και τον ελέγχει (τον Έλληνα Υπουργό Δικαιοσύνης παρακαλώ) η Ευρωπαία Εισαγγελέας, την ίδια στιγμή αυτός αποκαλεί του αγρότες «γκάγκστερ» για τις κινητοποιήσεις τους κι ενώ όλη η κοινωνία -κόντρα στον κοινωνικό αυτοματισμό- είναι μαζί τους. Αν οι αγρότες είναι «γκάγκστερ» αλήθεια ο Φλωρίδης τι είναι;

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που βρίσκεται στην κορυφή μόνος, που βρίσκεται πίσω απ’ όλους και απ’ όλα τα «εγκλήματα» (Πανδημία, Απευθείας Αναθέσεις, Λίστα Πέτσα, Ιδιωτικά Πανεπιστήμια, Τέμπη, Παρακολουθήσεις, Υπερφορολόγηση, Αισχροκέρδεια, ΟΠΕΚΕΠΕ κλπ) αλλά δεν ξέρει ποτέ και τίποτα, τι είναι;

Ωστόσο η κυβέρνηση είναι υπέρ του διαλόγου και ζητάει να ενημερωθεί για τα αιτήματα των αγροτών (που γνωρίζει) αρκεί οι δρόμοι να ανοίξουν, όμως μια παλιά αγροτοβουκολική παροιμία λέει:

«Και τα καρτέλ χορτάτα και τα τρακτέρ στα χωράφια δεν γίνεται».

Το δικαίωμα της ντροπής θα το ασκήσει κανείς τους;

Στο κάτω κάτω της γραφής

“Στην αρχή διψούσε για τρυφερότητα

μετά για σκληρότητα

στο τέλος για χυδαιότητα

τώρα βολεύεται και με σκουπίδια”.

Nτίνος Χριστιανόπουλος, Έλληνας ποιητής