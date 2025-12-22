Μεσσηνία: Τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων (22-28/12)

Ανακοινώθηκαν χθες τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων για αυτή την εβδομάδα από 22 έως 28 Δεκεμβρίου.

Στη Μεσσηνία τα δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί ως εξής:

Δευτέρα 22/12 απογευματινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Πρόδρομος - Αγαλιανή - Κυπαρισσία - Φιλιατρά - Χριστιανούπολη - Πλάτη - Περδικονέρι - Στασιό - Ξηρόκαμπος - Αρμενιοί - Βρύσες - Μουριατάδα - Σελλά και Αετός.

Τρίτη 23/12 απογευματινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Φλεσσιάδα - Ποταμιά - Παλαιό Λουτρό - Κάτω Βούταινα - Βούταινα - Μάκραινα - Παλαιά Βρύση - Κουλκάδα - Κεφαλόβρυσο - Τριπύλα – Ραπτόπουλο.

Τετάρτη 24/12 απογευματινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Εύα - Αγριλιά - Αμφιθέα - Βασιλάδα - Πολύλοφος - Μάνεσι – Στέρνα.

Κυριακή 28/12 πρωινές ώρες

Δρομολόγιο: Καλαμάτα - Εξωχώρι - Σαϊδόνα - Καστάνια - Καρυοβούνι - Μηλέα - Πλάτσα - Νομιτσί - Θαλάμες - Λαγκάδα - Αγ. Νίκωνας.