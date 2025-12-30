Μεσσηνία: 9 κλήσεις σε οδηγούς δικύκλων χωρίς κράνος σε μία εβδομάδα

Μειωμένοι έλεγχοι και αισθητά μειωμένες παραβάσεις σημειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα στη Μεσσηνία σε ό,τι έχει να κάνει με τη χρήση κράνους από οδηγούς δικύκλων.

Ειδικότερα από 22 έως και 28 Δεκεμβρίου αστυνομικοί των Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Μεσσηνίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας και Λακωνίας πραγματοποίησαν συνολικά 777 ελέγχους σε αναβάτες μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων και ενοικιαζόμενων οχημάτων χωρίς κουβούκλιο, καθώς και επαγγελματιών διανομέων για την τήρηση της υποχρέωσης χρήσης κράνους, από οδηγούς και συνεπιβάτες και βεβαιώθηκαν συνολικά 27 παραβάσεις.

22 σε οδηγούς δικύκλων, 3 παραβάσεις σε συνεπιβάτη δικύκλου, μια παράβαση σε οδηγό πατινιού και μια παράβαση σε συνεπιβάτη πατινιού.

Στους δρόμους της Μεσσηνίας έγιναν 396 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 9 κλήσεις σε οδηγούς που δεν φορούσαν κράνος κατά τον τροχονομικό έλεγχο.

Στους άλλους νομούς της Περιφέρειας οι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν την περασμένη εβδομάδα ήταν οι εξής: Αργολίδα 7, Αρκαδία 1, Κορινθία 5 και Λακωνία 5.

Κ.Ηλ.