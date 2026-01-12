Κινηματογραφική ληστεία στη Μεσσήνη: Έσπασαν με… αγροτικό όχημα τη τζαμαρία (βίντεο)

Ειδικότερα λίγο πριν τις 4 το πρωί τέσσερις δράστες έφτασαν με κλεμμένο αγροτικό όχημα έξω από κεντρικό φαρμακείο, πολύ κοντά στην πλατεία της Μεσσήνης, με τον οδηγό να κάνει όπισθεν με φόρα και να γκρεμίζει την τζαμαρία και το ρολό ασφαλείας!

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τρία άτομα έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους με κουκούλες full face και φορώντας γάντια, μπήκαν στο χώρο του φαρμακείου και άρχισαν να ψάχνουν για χρήματα.

Αφού ερεύνησαν την ταμειακή μηχανή, πήραν από αυτή περίπου 200 ευρώ και στη συνέχεια μπήκαν στο αγροτικό αυτοκίνητο, με τον οδηγό να αναπτύσσει ταχύτητα και διαφεύγει από το σημείο.

Το φαρμακείο υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές μια και έσπασε η γυάλινη πρόσοψη και καταστράφηκε σχεδόν εξ’ ολοκλήρου το ρολό ασφαλείας.

Οι κινήσεις των δραστών καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας, με την Αστυνομία να προσπαθεί να φτάσει στην ταυτότητα τους, λαμβάνοντας μαρτυρικές καταθέσεις και αναλύοντας το βιντεοληπτικό υλικό.

Προανάκριση διενεργείται από το Α.Τ. Μεσσήνης.



