Μόνο 7 οδηγοί μηχανών δίχως κράνος στη Μεσσηνία την περασμένη εβδομάδα

Ειδικότερα από 5 έως 11 Ιανουαρίου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου πραγματοποιήθηκαν συνολικά 779 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 17 παραβάσεις (14 σε οδηγούς μηχανών και τρεις σε συνεπιβάτες).

Στη Μεσσηνία έγιναν 347 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν μόνο επτά παραβάσεις, κάτι που σημαίνει πως οι οδηγοί μηχανών έχουν συμμορφωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό στη χρήση κράνους, μετά την μεγάλη εκστρατεία που επιχειρεί από τις αρχές του καλοκαιριού η Αστυνομία.

Οι… απείθαρχοι οδηγοί θα κληθούν να πληρώσουν πρόστιμο που φτάνει τα 350 ευρώ, ενώ θα τους αφαιρεθεί και το δίπλωμα οδήγησης για 30 ημέρες.

Σε ό,τι αφορά τους άλλους νομούς, σε Αρκαδία και Κορινθία δεν βεβαιώθηκε καμία παράβαση, 8 βεβαιώθηκαν στην Λακωνία και 2 στην Αργολίδα.

Κ.Ηλ.