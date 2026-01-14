Δύο συλλήψεις για κλοπή σε αποθήκη στην Καλαμάτα

Πρόκειται για έναν 33χρονο και έναν 36χρονο που άνοιξαν αποθήκη ιδιοκτησίας 48χρονου στην Καλαμάτα και άρχισαν να φορτώνουν στην καρότσα του αγροτικού τους αυτοκινήτου χάλκινα και μεταλλικά αντικείμενα. Για… κακή τους τύχη όμως τους είδε ένας διερχόμενος πολίτης και ενημέρωσε την Αστυνομία.

Αμεσα στο σημείο κατέφτασαν αστυνομικοί της Β’ ΟΠΚΕ Μεσσηνίας που τους πέρασαν χειροπέδες, πριν προλάβουν να απομακρυνθούν.

Τα κλοπιμαία βρέθηκαν και αποδόθηκαν στον 48χρονο ιδιοκτήτη, ενώ κατασχέθηκε το όχημα τους ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων. Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Κ.Ηλ.