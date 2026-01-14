eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2026 12:06

Δύο συλλήψεις για κλοπή σε αποθήκη στην Καλαμάτα

Γράφτηκε από

Δύο συλλήψεις για κλοπή σε αποθήκη στην Καλαμάτα

Premium Strom

Επ’ αυτοφόρω πιάστηκαν να κλέβουν πράγματα από μια αποθήκη στην Καλαμάτα δύο άτομα την Κυριακή το απόγευμα.

Πρόκειται για έναν 33χρονο και έναν 36χρονο που άνοιξαν αποθήκη ιδιοκτησίας 48χρονου στην Καλαμάτα και άρχισαν να φορτώνουν στην καρότσα του αγροτικού τους αυτοκινήτου χάλκινα και μεταλλικά αντικείμενα. Για… κακή τους τύχη όμως τους είδε ένας διερχόμενος πολίτης και ενημέρωσε την Αστυνομία.
Αμεσα στο σημείο κατέφτασαν αστυνομικοί της Β’ ΟΠΚΕ Μεσσηνίας που τους πέρασαν χειροπέδες, πριν προλάβουν να απομακρυνθούν.
Τα κλοπιμαία βρέθηκαν και αποδόθηκαν στον 48χρονο ιδιοκτήτη, ενώ κατασχέθηκε το όχημα τους ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων. Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.
Κ.Ηλ.

Κατηγορία Αστυνομικά
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις