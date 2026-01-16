Μεσσήνη: Έκλεψε το παγκάρι στο ναό των Τριών Ιεραρχών

Χέρι στο παγκάρι του ναού των Τριών Ιεραρχών στη Μεσσήνη έβαλε την Τρίτη ένας 54χρονος αρπάζοντας το ποσό των 22,58 ευρώ σε κέρματα.

Έγινε όμως αντιληπτός από τη νεωκόρισσα και μετά από λίγη ώρα εντοπίστηκε και συνελήφθη σε κοντινή απόσταση από τον ναό.

Τα χρήματα βρέθηκαν επάνω του και επιστράφηκαν στον ναό.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Παράλληλα στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης την Τρίτη συνελήφθησαν επίσης:

- Ένας 25χρονος στον κόμβο του Αεροδρομίου Καλαμάτας με 1,6 γραμ. χασίς.

- Ένας 32χρονος στην Οιχαλία με 0,7 γραμ. χασίς και ένα τσιγαριλίκι.

- Ένας 38χρονος στην Καλαμάτα με 2 τσιγαριλίκια.

- Μία 35χρονη Ρομά στον Άγιο Κωνσταντίνο Αρφαρών με 0,8 γραμ. ηρωίνης.

- Ένας 44χρονος Γερμανός για παράνομη κατασκήνωση στην Ελαία.

- Ένας 68χρονος με αδήλωτο κυνηγετικό όπλο.

- Δύο άτομα για ρευματοκλοπή.

- Δύο άτομα για παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού.

- Τρεις αλλοδαποί, που διέμεναν παρανομαστή χώρα και κινήθηκε η διαδικασία απέλασης τους.