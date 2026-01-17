Μεσσηνία: Συλλήψεις στα Φιλιατρά για κοκαΐνη, αναβολικά και "ξέπλυμα"

Κοκαΐνη λευκή κα ροζ, καθώς και αναβολικά σε... πελάτες με υψηλή οικονομική επιφάνεια σε Μεσσηνία, Ηλεία και Πειραιά πουλούσε ένας 47χρονος, που συνελήφθη στα Φιλιατρά. Η σύλληψη δεν αφορούσε μόνο τη διακίνηση των ουσιών, αλλά και για "ξέπλυμα" των παράνομων εσόδων μέσω τζόγου και εκμετάλλευσης πολυτελών οχημάτων και κατοικιών.

Παράλληλα συνελήφθη ένας 44χρονος, ο οποίος... έσπρωχνε σε Κυπαρισσία, Γαργαλιάνους και άλλες περιοχές της Τριφυλίας, ναρκωτικά για λογαριασμό του 47χρονου, που είχε από ότι φαίνεται και το γενικό πρόσταγμα. Στην ογκώδη δικογραφία που σχηματίστηκε για τα κατά περίπτωση αδικήματα παράβασης της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, περί αθλητισμού (λόγω των αναβολικών) και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες συμπεριλαμβάνεται και ένας 47χρονος λογιστής από την Αθήνα, ο οποίος διευκόλυνε τον συνομήλικό του "εγκέφαλο" με συμβουλές και ενέργειες για το "ξέπλυμα" της παράνομης δραστηριότητας.

Τόσο ο 47χρονος, όσο και ο 44χρονος συνελήφθησαν τα ξημερώματα της Παρασκευής από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, με τη συνδρομή αστυνομικών της Β΄ Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Μεσσηνίας με τη δράση τους να χρονολογείται τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2025.

Να σημειωθεί μάλιστα ότι ο 44χρονος είχε απασχολήσει και το περασμένο καλοκαίρι τις Αρχές και είχε συλληφθεί μάλιστα στις 29 Ιουλίου, καθώς είχε στο σπίτι του ποσότητες κοκαΐνης, 200 γραμ. χασίς και 5 δενδρύλλια χασίς.

Οσον αφορά τον κομβικό ρόλο του 47χρονου, αυτός φέρεται να είχε αρκετούς πελάτες σε Πειραιά, Ηλεία και σε περιοχές της Τριφυλίας στη Μεσσηνία έχοντας βρει διεξόδους για να νομιμοποιεί τα έσοδά του μέσω τυχερών παιχνιδιών του ΟΠΑΠ και όχι μόνο, αλλά και μέσω αγοραπωλησίας πολυτελών ακινήτων και οχημάτων.

Χαρακτηριστικό είναι ότι μόνο μέσα από την αγορά "κερδισμένων" δελτίων τυχερών παιχνιδιών είχε "ξεπλύνει" ποσό που ξεπερνάει τις 450.000 ευρώ.

Ο 47χρονος μάλιστα λάμβανε διάφορα μέτρα αντιπαρακολούθησης με σκοπό να δυσκολέψει τον εντοπισμό του από τις Αρχές, όπως να απενεργοποιεί τις τηλεφωνικές του συσκευές κάθε φορά που συναντούσε πελάτη για να... πουλήσει, ενώ τόσο τις ποσότητες των ναρκωτικών, όσο και τα χρήματα τα έκρυβε σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες εντός των σπιτιών που διατηρούσε σε Φιλιατρά και Αττική.

Παρά το γεγονός ότι και ο ίδιος φέρεται να έκανε πολυτελή ζωή, παρουσιάζεται επισήμως ως άεργος, με τις Αρχές πάντως να εξακολουθούν να εξετάζουν την πιθανή συμμετοχή του στη δραστηριότητα διαφόρων εταιρειών.

Μετά τη σύλληψη των δύο ανδρών ακολούθησαν έρευνες σε χώρους ιδιοκτησίας τους, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• το χρηματικό ποσό των 81.250 ευρώ, ως προερχόμενο από παράνομες δραστηριότητες,

• 427 αναβολικά δισκία,

• 2 αμπούλες «TESTOSTERONE 250mg»,

• 2 κινητά τηλέφωνα,

• μικροποσότητα κοκαΐνης,

• μικροποσότητα βουπρενορφίνης,

• πλήθος εξαργυρωμένων δελτίων τυχερών παιχνιδιών του ΟΠΑΠ,

• πλήθος βεβαιώσεων κερδισμένων δελτίων τυχερών παιχνιδιών,

• υπεύθυνες δηλώσεις αγοραπωλησιών πολυτελών οχημάτων και

• όχημα, ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κυπαρισσίας, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.