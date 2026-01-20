Με 431 μοτοσικλέτες ενισχύθηκε η ΕΛ.ΑΣ. μέσω του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ»

Η παραλαβή τους έγινε χθες παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και του αρχηγού της ΕΛΑΣ Αντιστράτηγου Δημήτρη Μάλλιου. Οι 431 νέες υπηρεσιακές μοτοσικλέτες θα κατανεμηθούν σε όλες τις μάχιμες Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ σε ολόκληρη τη χώρα.

Η προμήθεια τους αποτελεί μέρος του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας του Μηχανισμού Διαχείρισης και Αντιμετώπισης Κινδύνων «ΑΙΓΙΣ». Αυτές οι μοτοσικλέτες εκτιμάται ότι θα αναβαθμίσουν σημαντικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα και ανταπόκριση των αστυνομικών ομάδων και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών ασφάλειας στους πολίτες, στο πλαίσιο και του σημαντικού ρόλου της Ελληνικής Αστυνομίας στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας.

«Οι πιο μάχιμες Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ: η Άμεση Δράση, η ΔΙ.ΑΣ, η Τροχαία, όλες οι ομάδες, που είναι παρούσες, κάθε φορά, όταν ο πολίτης καλεί την Αστυνομία, όλες αυτές οι ομάδες παραλαμβάνουν σήμερα περισσότερες από 400 νέες μοτοσικλέτες. Υπόσχεσή μας είναι ότι θα είμαστε πάντα δίπλα στους πολίτες, θα εργαζόμαστε καθημερινά για την ασφάλεια και θα καταπολεμούμε το έγκλημα. Η μοτοσικλέτα ιδιαίτερα στη χώρα μας είναι ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο για την αστυνόμευση, για την ασφάλεια, για τη στιγμή που ο πολίτης καλεί την αστυνομία σε μια δύσκολη στιγμή», τόνισε ο κ. Χρυσοχοΐδης.