Πέντε κλοπές σε διαμερίσματα πρώτου ορόφου στην Καλαμάτα: Χειροπέδες σε δύο... αναρριχητές διαρρήκτες

Διαμερίσματα πρώτου ορόφου στο κέντρο της Καλαμάτας είχαν βάλει στο… μάτι δύο άνδρες Ρομά και με τη μέθοδο της αναρρίχησης κατόρθωναν να μπαίνουν σε σπίτια, κλέβοντας ό,τι έβρισκαν μπροστά τους.

Τις δύο τελευταίες εβδομάδες ένας 37χρονος και ένας 27χρονος Ρομά είχαν προχωρήσει σε πέντε κλοπές σπιτιών στην Καλαμάτα, με τη λεία τους να περιλαμβάνει χρήματα και κοσμήματα.

Οι δύο… ποντικοί συνελήφθησαν επ’ αυτοφόρω προχθές το απόγευμα στην Καλαμάτα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας, και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική

ομάδα και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, η οποία περιλαμβάνει και άγνωστους συνεργούς τους.

Η εξιχνίαση των πέντε αυτών κλοπών από την Ασφάλεια Καλαμάτας έγινε με την αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού και μέσω μαρτυρικών καταθέσεων από παθόντες και περίοικους που τους είχαν δει σε ορισμένες περιπτώσεις τη στιγμή που διέφευγαν.

Και οι δύο δράστες είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Εμπαιναν στα σπίτια μεσημέρι ενώ έλειπαν οι ένοικοι

Η μέθοδος των δύο Ρομά ήταν να εντοπίζουν διαμερίσματα πρώτου ορόφου σε πολυκατοικίες στην Καλαμάτα, φροντίζοντας να έχουν εύκολη πρόσβαση κυρίως από αυλές και ακάλυπτους χώρους στα μπαλκόνια.

Ετσι αφού σκαρφάλωναν, παραβίαζαν τις μπαλκονόπορτες και αφαιρούσαν από τις οικίες ότι πολύτιμο υπήρχε.

Φρόντιζαν να κάνουν τις κλοπές μεσημεριανές ώρες προς απόγευμα, όταν οι ένοικοι των διαμερισμάτων έλειπαν από τα σπίτια τους.

Η πρώτη κλοπή σημειώθηκε στις 8 Ιανουαρίου με λεία 500 ευρώ και κοσμήματα αξίας 600 ευρώ.

Μια εβδομάδα αργότερα “χτύπησαν” ένα ακόμη διαμέρισμα, αφαιρώντας κοσμήματα αξίας 2.000 ευρώ. Στις 17 Ιανουαρίου από άλλο ένα διαμέρισμα πρώτου ορόφου έκλεψαν κοσμήματα αξίας περίπου 5.000 ευρώ και προσωπικά έγγραφα.

Οι δύο τελευταίες κλοπές που έκαναν οι δύο Ρομά προτού συλληφθούν ήταν την περασμένη Δευτέρα, όταν από ένα διαμέρισμα πήραν το χρηματικό ποσό των 800 ευρώ, μια αλυσίδα αξίας 30 ευρώ και διάφορα προσωπικά έγγραφα, ενώ από άλλο διαμέρισμα έκλεψαν 500 ευρώ και χρυσαφικά αξίας 4.500 ευρώ.

Σε έρευνες που έγιναν στα σπίτια τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν

το χρηματικό ποσό των 890 ευρώ και διαρρηκτικά εργαλεία (γάντια, σκουφιά, κατσαβίδια κ.α.).

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο συνεχίζονται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Καλαμάτας για να εξακριβωθεί αν συμμετείχαν σε παρόμοιες υποθέσεις και αν είχαν συνεργό ή συνεργούς που διαφεύγουν της σύλληψης.