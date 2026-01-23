eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2026 18:55

Σε εξέλιξη οι κρίσεις στην ΕΛ.ΑΣ.: Φαβορί για Α’ Υπαρχηγός ο Παναγιώτης Πούπουζας

Γράφτηκε από

Σε εξέλιξη οι κρίσεις στην ΕΛ.ΑΣ.: Φαβορί για Α’ Υπαρχηγός ο Παναγιώτης Πούπουζας

Premium Strom

Σε εξέλιξη είναι οι κρίσεις στην Ελληνική Αστυνομία, που είχαν καθυστερήσει λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών σε όλη την Ελλάδα.

Επιβεβαιωμένες πληροφορίες αναφέρουν πως ο Μεσσήνιος Αντιστράτηγος Παναγιώτης Πούπουζας που ήταν Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, προάγεται σε Α’ Υπαρχηγό (επιχειρησιακός), κάτω μόνο από τον Αρχηγό του σώματος Δημήτρη Μάλλιο.

Β’ Υπαρχηγός θα είναι ο Ιωάννης Σκούρας, που προήχθη στο βαθμό του Αντιστρατήγου και μέχρι πρότινος ήταν Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Επιτελικού Συντονισμού του Αρχηγείου.

Επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδος αναλαμβάνει ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης Νίκος Σπυριδάκης, που προάγεται στον βαθμό του Αντιστράτηγου.

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΛΙΑΣ ΑΞΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

Παράλληλα ο Υποστράτηγος Ηλίας Αξιοτόπουλος παραμένει στη θέση του ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Πελοποννήσου.

Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται πως αποστρατεύονται δύο Αντιστράτηγοι, ο μέχρι σήμερα Υπαρχηγός του Σώματος, Αντιστράτηγος Πασχάλης Συριτούδης και ο επιτελάρχης Χαράλαμπος Καλόγηρος.

Μέσα στις επόμενες ώρες θα ξεκινήσουν σταδιακά οι ανακοινώσεις όλων των κρίσεωνς των αξιωματικών στην Ελληνική Αστυνομία.

Κ.Ηλ.

 

 

Κατηγορία Αστυνομικά
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις