Σε εξέλιξη οι κρίσεις στην ΕΛ.ΑΣ.: Φαβορί για Α’ Υπαρχηγός ο Παναγιώτης Πούπουζας

Σε εξέλιξη είναι οι κρίσεις στην Ελληνική Αστυνομία, που είχαν καθυστερήσει λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών σε όλη την Ελλάδα.

Επιβεβαιωμένες πληροφορίες αναφέρουν πως ο Μεσσήνιος Αντιστράτηγος Παναγιώτης Πούπουζας που ήταν Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, προάγεται σε Α’ Υπαρχηγό (επιχειρησιακός), κάτω μόνο από τον Αρχηγό του σώματος Δημήτρη Μάλλιο.

Β’ Υπαρχηγός θα είναι ο Ιωάννης Σκούρας, που προήχθη στο βαθμό του Αντιστρατήγου και μέχρι πρότινος ήταν Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Επιτελικού Συντονισμού του Αρχηγείου.

Επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδος αναλαμβάνει ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης Νίκος Σπυριδάκης, που προάγεται στον βαθμό του Αντιστράτηγου.

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΛΙΑΣ ΑΞΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

Παράλληλα ο Υποστράτηγος Ηλίας Αξιοτόπουλος παραμένει στη θέση του ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Πελοποννήσου.

Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται πως αποστρατεύονται δύο Αντιστράτηγοι, ο μέχρι σήμερα Υπαρχηγός του Σώματος, Αντιστράτηγος Πασχάλης Συριτούδης και ο επιτελάρχης Χαράλαμπος Καλόγηρος.

Μέσα στις επόμενες ώρες θα ξεκινήσουν σταδιακά οι ανακοινώσεις όλων των κρίσεωνς των αξιωματικών στην Ελληνική Αστυνομία.

Κ.Ηλ.